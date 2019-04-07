Sıfır gümrükle soğan ithaline devam!

Kuru soğan ithalatında “sıfır gümrük vergisi” uygulaması 30 Nisan’a kadar uzatılmasına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan “yüzde sıfır gümrük vergisi” 30 Nisan’a kadar uygulamada kalacak.

Türkiye’ye ihracat yapılması nedeniyle Azerbaycan’da soğan fiyatları ikiye katlandı. Geçen yılın ilk 2 ayında 1.200 ton olan soğan ihracatı yapan Azerbaycan’ın bu yılın aynı döneminde ihracatının 7.300 tona yükselmesi iç piyasada fiyatların artmasına neden oldu.

TANZİM SATIŞ AYARI TUTMADI

Geçen yıl fiyatı yüzde 68 artarak zam şampiyonu olan kuru soğan fiyatları mart ayında ithalat ve tanzim satışlarla düşürülse de nisanla birlikte tekrar yükselişe geçti.

Seçimlerin bitmesiyle tanzim satış noktalarının birçok meydandan kaldırılarak zincir süpermarketlerin içine taşınmasıyla birlikte kuru soğan kıtlığı başladı. Mersin Hali’nde kilosu 5.50, İstanbul Hali’nde ise 6.50 lira olan kuru soğanın fiyatı tanzim satışlar nedeniyle 2 liraya düşünce halk, süpermarketlere hücum etti. Süpermarketlerin birçok mağazasında bulunamayan kuru soğan online satış listelerinden de çıkarıldı. Kuru soğan stoğu tükenirken küçük marketlerde fiyat 10 liraya yaklaştı.

Depoları basarak ülkede soğan kıtlığına yol açan hükümet şimdi tanzime soğan yetiştiremediği için çareyi ithalatta arıyor.

TOHUMLUK SOĞAN FİYATI UÇTU!

Geçen sene soğanın zam şampiyonu olması; çiftçilerin soğan ekimine daha çok ilgi göstermesine neden oldu. Bunun sonucu tohumluk soğan fiyatları adeta astronomik olarak arttı. Geçen yıl çiftçinin büyük miktarda çürüme zararına uğraması da bu sene iyi kalite tohuma talebi arttırıyor.

Geçen yıl 3-5 lira arasındaki fiyatlar 25 liraya kadar yükseldi.

ÜRÜNLER KALİTESİZ TOHUM KURBANI

Soğan ekiminden verim alınması ve soğanların aynı anda olgunlaşmasının sağlanıp, çürümenin önlenmesi için kaliteli ve standart tohum gerekiyor. Çiftçiler genellikle pahalı olduğu için standart tohum kullanamıyor. Bu da geçen seneki hastalık yıllarıyla bir araya geldiğinde markete ulaştırılmadan çürümeyi daha da hızlandırıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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