    • Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi

    Gümrük vergisi sıfırlanmasına rağmen kuru soğanın fiyatı düşmedi. Pazarcılar soğan satamamaktan, vatandaşlar alamamaktan şikayetçi.

    16 Ocak 2019 18:50
    Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 21:01
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    Yükselen fiyatı ile gündemdeki yerini koruyan kuru soğan, gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen fiyatının düşmemesi nedeniyle dikkat çekiyor. Pazarda soğanın kilogramı 6 liradan satılıyor. Pazarcılar yeterince satış yapamamaktan vatandaşlar da alamamaktan yakınıyor. Pazarcılar ithalatında şubat ayı sonuna kadar gümrük vergisi sıfırlanan soğanın fiyatında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

    2018'de fiyatı en çok artan ürünlerden olan kuru soğanda ithalat yolu açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. Ancak bu durum bile pazardaki soğan fiyatlarını etkilemedi. Soğan, tezgahta 1 kilogramı 6 liradan satılıyor.

    SOĞAN SATIŞI DÜŞTÜ

    İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde kurulan pazarda da hem alıcılar hem de satıcılar soğan fiyatlarından dert yandı. Pazarcılardan Akan Yılmaz, 20 yıldır pazarcılık yaptığını, soğan fiyatlarının bu kadar arttığına şahit olmadığını söyledi. Soğan fiyatlarının düşmeyeceğini söyleyen Akan Yılmaz, “Artık soğan fiyatının düşeceğini sanmıyorum çünkü bir hafta içerisinde 1 lira zam geldi. Geçen hafta toptan 3 lira 25 kuruşa aldığımız soğan, şimdi 4 lira 40 kuruş. Bu yıl soğan fiyatlarının daha da artacağını düşünüyorum” dedi. Soğan satışlarının da düştüğünü kaydeden Yılmaz, “Daha önce 3-5 kilogram soğan alanlar, şimdi yarım kilogram, en fazla 1 kilogram alabiliyor. Lokantacılar gelip 10 kilogram alıyordu. Onlar da şimdi çok az alıyor” dedi. Satışların çok düştüğünü ifade eden Akan Yılmaz, daha önce 20 kasa soğan satarken şimdi en fazla 10 kasa satabildiğini söyleyerek, “Gelenler yarım kilogram istiyorlar, bu da birkaç tane soğan demek. Sonra müşteri de '3-4 soğan mı geliyor yarım kilograma' diye kızıyor. Onlar da haklı, ne diyebiliriz” diye konuştu.

    Pazarcı Şiyazi Ercan da, soğanın ithal edilmesinin fiyatlara yansımayacağını söyleyerek, “Bundan sonra fiyatlar düşmez. Farz edelim nisan ayı sonuna kadar 300 bin ton soğan lazım, ama şu anda o tonajı karşılamıyor. Bu nedenle soğan dışarıdan gelse de fiyatı düşürmeye yetmeyecek. Fiyatlar 5 veya 6 lira civarında kalır. Tekrar 2 liraya kesinlikle gerilemez. Ama bir devlet desteği verilirse o zaman belki tablo değişir. Gümrük vergisi almazlar, nakliye desteği verirlerse belki bir veya iki lira daha düşer” dedi.

    “ÜZÜLÜYORUM, UTANIYORUM”

    Esnaftan Osman Yalçın da, tüketicilerin soğan alamadığını veya çok az alabildiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, şunları söyledi:

    “Soğan fiyatları, asgari ücret ile geçinenler için çok daha kötü. 75 kuruşa satılan soğan şimdi 6 liradan satılıyor. Ne satış yapabiliyoruz, ne alabiliyoruz. Fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Hem vatandaşlar açısından hem de bizim açımızdan iyi olur. Gelenler yarım kilogram alıyor. Bizden yarım kilogram soğan istediklerinde, üzülüyorum, utanıyorum.”

    “ARTIK SOĞAN ALMAKTA ZORLANIYORUM”

    Pazar alışverişine çıkan Ayşe Çetin de, mutfağın ve yemeklerin temel malzemelerinden olan soğanı alamadıklarını söyledi. Artan fiyatlardan dolayı geçinmekte zorlandıklarını dile getiren Çetin, “100 lira ile pazara çıkıyorum ama pek bir şey alamıyorum. 3 çocuğum var, bu pahalılıkta ne yapacağız” diye konuştu. Vatandaşlardan İbrahim Adak da, “Bir kilogram soğan alacağım. Soğan fiyatları ortada. Soğan almakta zorlanıyoruz ama ihtiyaç olduğu için mecbur alıyoruz” dedi. (İzmir/DHA)

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