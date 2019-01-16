CHP'li Ömer Fethi Gürer: Girdi fiyatları değişmezse muhtaçlık sürer

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, kuru soğan ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasını eleştirdi. Aşık Mahsuni Şerif’in “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” dizelerini okuyan Gürer, “Bizi bu duruma düşürenler utansın” dedi.

Kilogramı 7 liraya çıkan Kuru soğanın gümrük vergisinin yüzde 49’dan sıfıra indirildiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, cumhurbaşkanının talimatıyla, soğanların bulunduğu depolara baskınlar yapılıp ürünlerin zamanından önce satılmasına yol açıldığını hatırlattı.

Konuşmasında Aşık Mahsuni Şerif’in “Yoksulun sırtından doyan doyana. / Bunu gören yürek nasıl dayana? / Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. / Bilmem söylesem mi, söylemesem mi” dizelerini okuyan Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

“Girdi fiyatlarındaki artışlar sürerse, ülkemizde tarım ürünlerinde sorunlar artacak, vatandaşın boğazı daha da sıkılacaktır. İktidar, üreticinin kullandığı tohum, gübre, ilaç, mazot, elektrik fiyatlarında indirim yapmazsa, gerekli desteği sağlamazsa gelecek ithallerle de kurtarılamayacaktır. ‘Yerli ve millî’ diye diye, sonunda, soğanı da yabancı ülkelerden alma durumuna düşürüldük. Bizi bu duruma düşürenler utansın.” (İstanbul/EVRENSEL)

Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı