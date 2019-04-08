DEÜ’de bir akademisyen: Tacize uğramamak için okula gelmeyenler var

Dokuz Eylül Üniversitesindeki taciz iddialarıyla ilgili konuşan bir akademisyen, bazı öğrencilerin tacize uğramamak için okula gelmeyip eğitimlerini uzattıklarını anlattı.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bir öğretim görevlisinin bazı kadın öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Öğrenciler sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak söz konusu öğretim görevlisinin tacizine uğradıklarını duyurmuş ve cinsel tacizine maruz kaldıklarını söyledikleri öğretim görevlisinin ismini okuldaki tuvaletlere yazmışlardı. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezine başvuran öğrencilerin dava açmaya hazırlandığı bu süreçte çok sayıda sivil toplum örgütü de yaptığı açıklamalarla tepkilerini dile getirdi. Taciz ile suçlanan öğretim üyesi iddiaları komplo olarak değerlendirirken, DEÜ’deki görevinden uzaklaştırılan bir barış akademisyeni Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan’a üniversitede tanık olduğu taciz olaylarını anlattı.

Öğrencilere, tuvalet kapılarına yazı yazdıran taciz iddiası

"TACİZLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ"

Fakültede yaşanan olayların farklı boyutlarına tanıklık etmiş barış akademisyeni, konuya ilişkin şunları anlatıyor: “Bu yaşananlar fakültede ilk değil. Bu, gün yüzüne çıkan üçüncü taciz vakası. İlk 2 vakadan ilki basına da yansıdı fakat bugünkü kadar karşılık bulmadı. İkinci vakada ise taciz olayına adı karışan akademisyen sendikadan ihraç edildi. İftira olduğuna dair davalar açtı, kaybetti. Bütün bu süreçlerde fakültenin hiçbir zaman meseleyi çözmek üzerine bir yaklaşımı olmadı. Bir nevi üstünü örttüler.” Tacizin okulda herkesin bildiği ama hiç kimsenin hiçbir şey yapmak istemediği bir konu olduğuna vurgu yapan akademisyen “Dolayısıyla önceki iki vakada kimsenin başına bir şey gelmediği için, bugün diğerleri bunları yapmaya cesaret edebiliyor. Ama öğrenciler kendi aralarında asla yalnız değil, her şeyi konuşuyorlar. Bu durum tacizde biraz daha zor olsa da eninde sonunda kendi aralarında konuşuyorlar. Bugün de idarenin yaptığı bir şey yok. Öğrenciler kendi inisiyatifleri ile bir sürece girdiler. Belki de artık bardak taştı!”

"YENİ DEĞİL, 4 YILDIR BİLİNİYORDU"

Bugün ifşa edilen akademisyenin tacizlerinin 4 yıldır bilindiğini, kimsenin yeni öğrenmediğini ifade eden akademisyen şunları söyledi: “Cinsel tacize maruz kalan öğrencinin arkadaşları Sosyoloji Topluluğu bünyesinde cinsel tacizle ilgili bir dizi etkinlik düzenlemeye çalıştı. Fakat taciz olayında adı geçen akademisyen o zaman bölüm başkanıydı ve bu etkinliklere engel oldu. Çünkü biliyordu ona karşı yaptıklarını. Öğrenciler ona ‘Ne yaptığını biliyoruz, biz senin yaptıklarının farkındayız’ mesajını vermeye çalıştılar. Ama sürekli bir zorlukla karşılaştıkları için çok zor şartlarda ancak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirebildiler. Devamında bu öğrencilerin eğitimleri uzadı. Derslere gitmek istemediler ya da gittiklerinde çok düşük notlar aldılar, psikolojileri bozuldu. Sonra bir şekilde sular durulunca mezun edildiler.” (HABER MERKEZİ)

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