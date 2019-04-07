Ankara Üniversitesi profesörü cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde öğretim üyesi H.B., kendisine ait özel klinikte hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklandı. Fakülteyle ilgili çok sayıda taciz iddiası da gündeme geldi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde öğretim üyesi olan profesör H.B., 3 Nisan'da kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu. İddiaya göre Ç.B.’den kendisine yemek hazırlamasını isteyen H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Veteriner Ç.B. bunu reddedince profesör tarafından önce fiziksel tacize maruz kaldı ardından darbedildi. Darbelerin etkisiyle bayılan Ç.B. cinsel saldırıya maruz kaldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ç.B. kendine geldiğinde gözünü farklı bir odada açtı ve başında H.B.’nin ortağı S.D.'yi gördü. S.D. ise cinsel saldırıya uğrayan hekimden şikayetçi olmamasını istedi. Kızını merak edip arayan anneye ise "hasta müdahalesinde, size dönecek" denildi. Hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu alan Ç.B., ardından polise giderek, H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan profesör kendini "bana komplu kuruldu, birlikte olmadım" diyerek savundu. Ancak hekimin aldığı raporlar bu beyanı çürüttü. İfadesine başvurulan jinekoloğun "H.B, beni arayıp ‘genç kız arkadaşımla fazla içki içtik, gece ne oldu hatırlamıyorum, biraz rahatsız’ sana getiriyorum” beyanı da profesör H.B.’yi ele verdi.

Şüpheli profesör tutuklanma istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim Sezer Söylemez, şüpheli profesörün ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Profesör H.B. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

TWİTTER’DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Twitter’da "tecavüzcü profesör" diye açılan başlık trend topic oldu. Bu başlık altında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesiyle ilgili çok sayıda taciz iddiası gündeme getirildi. Cinsel saldırı zanlısı H.B.’nin daha önce de bir tacize karıştığı ancak bunun üzerinin örtüldüğü iddia edildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesinden olaya ilişkin açıklama yapılarak, öğretim üyesi H.B. hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Basında çıkan, Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi H. B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır" denildi.

(HABER MERKEZİ)