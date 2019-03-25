Öğrencilere, tuvalet kapılarına yazı yazdıran taciz iddiası

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, bir öğretim görevlisinin cinsel taciz faili olduğuna dair iddiaları okul tuvaletlerinin kapılarına yazdı. İddiaya göre, yazıyı farkeden dekanlık söz konusu yazısı sildirdi ve tuvaleti öğrencilerin kullanımına kapattı. Söz konusu iddiaya ilişkin geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden açıklama yapan öğrencilerden biri yaşadıklarını anlattı.

Melis Alphan'ın Artı Gerçek'te yer alan yazısına göre, geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan bazı kadın öğrencilerin cinsel tacizine maruz kaldıklarını iddia ettikleri öğretim görevlisinin ismini, okuldaki tuvaletlere yazdıkları iddia edildi. Ardından bu yazıların silinip tuvaletlerin kullanıma kapatıldığı haberi geldi. Bazı öğrenciler, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, söz konusu öğretim görevlisinin tacizine uğradıklarını söyleyerek, “Tacizci kendisine hedef olarak seçtiği kadın öğrencileri yalnızlaştırarak, tehdit ederek ve hedef göstererek tepki göstermelerine engel olmuştur” dedi. Bu öğrencilerden biri, baronun Kadın Komisyonuna başvuruda bulundu, avukat talep etti ve şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Tacize uğradığını iddia eden bu öğrenci yaşadığı süreci Alphan'a anlattı.

"GECE 3'TE MESAJ ATIP AZARLADI"

20 yaşında ve 3’üncü sınıfa devam eden öğrenci, 2017 yılının sonlarında bu hocanın tacizine uğradığını iddia ediyor. "Bir akşam gece 03:00 civarında bana mesaj atarak ‘4’üncü sınıflarla içmeye gittik bu akşam, sen niye gelmedin?’ dedi" diye anlatan öğrenci, "Hocam, böyle bir organizasyondan haberim yoktu’ yazdım. Beni azarlamaya başladı, sarhoş olduğu belliydi, kendimi nasıl açıklayacağımı bilemedim. En son ‘Neyse, bir gün baş başa rakı içmeye gideriz’ diye yazdı. Bu sırada hâlâ tacize uğradığımın farkında değildim, konduramadım herhalde." ifadelerini kullandı.

Bu öğretim görevlisinin başka öğrencileri de taciz ettiğinden habersiz olduğunu söyleyen öğrenci şunları söyledi:

"Hoca bir gün, 4’üncü sınıftan bir öğrenciyle arkadaş olduğumu öğrenmiş, bana ‘O kız Kürtçü, PKK’lı. Sen nasıl onunla görüşürsün?’ diye mesajlar attı. O sırada anlamlandıramadım tabii ama sonradan öğrendim ki hocanın paniğinin ve öfkesinin nedeni, bu arkadaşın hocanın bütün taciz olaylarını bilmesi imiş."

"NOT BAHANESİYLE ODASINA ÇAĞIRDI"

Öğrenci yaşadığı tacizi şöyle anlatıyor:

"Odasına gittim. ‘İçeri biri girmeden işimizi rahat yapalım’ diyerek kapıyı kilitledi. Karşılıklı koltuklarda oturduk. ‘Rektörlükten haber geldi, notları bu akşam girmesem de olurmuş. Biz sohbet edelim’ dedi. Kendi hayatından, yaşadığı zorluklardan bahsetmeye başladı. Yurt dışında okurken annesinin vefat ettiğini, ne kadar üzüldüğünü anlattı. Sonra benim hayatımla ilgili sorular sormaya başladı. Annemle yaşadığımı söylediğimde çok sinirlendi; ‘Bunu bana neden söylemiyorsun?’ diye kızmaya başladı. Ben de ‘Hocam konusu açılmadığı için söyleme gereği duymadım’ dedim. Sonra sakinleşti. Bana vize notumu sordu, söyledim. Bunun üzerine, ‘Finalde notun neden 85-90 olmasın? Sen akademide çok iyi yerlere gelebilirsin çünkü çok güzel bir kızsın’ dedi. Sonra vücudumu süzerek, sözlerine ‘Sen okula geldiğinde çok daha kiloluydun, çok zayıfladın, çok güzelleştin’ diye devam etti. Ben artık gitmek üzere ayağa kalktığımda yanıma geldi, elimi tuttu; ‘Hem okuyup hem çalışmak çok zor. Senin bu yaptığını herkes yapamaz. Bana şalgam getirdiğin için sana teşekkür etmek istiyorum’ diyerek birden bana sıkıca ve çok temaslı bir şekilde sarıldı. Ben şok geçirdim, paralize oldum. ‘Tam beni bırakacak’ diye düşünürken öpmeye yakın bir şekilde hareket etmeme imkan vermeden beni tutmayı sürdürdü. Sonra hızla çıktım o odadan."

"ANNEM ‘MEZUN OLAMAZSIN, ABİN KATİL OLUR’ DEYİNCE SUSTUM"

Yaşadığı tacizi annesine anlatan öğrenci, annesinin ona, bu konunun üzerine giderse mezun olamayacağını, abisinin de katil olacağını söylüyor: "Annem görmezden gelmem gerektiğini söylediği ve abimden korktuğumuz için hiçbir şey yokmuş gibi davranıp bir yandan da kendimi korumayı nasıl başarabileceğimi düşünüyordum. Hoca beni aradığında ‘Ben yemeğimi annemle yedim hocam, teşekkür ederim’ gibi şeyler söyledim ve bu hocayla asla okul dışında bir yerde bulunmadım.

CİMER’e şikayette bulundum. CİMER okula iletmiş. Sonrasında okuldan bir hoca beni okula çağırdı. Olan biteni anlattım. Bu sırada bu hocanın tacizleriyle ilgili tuvaletlere yazılar yazıldı. Yazılar silinince ertesi gün yine yazıldı. ‘Siz sildikçe biz tekrar yazacağız’ yazıları da yazılmış. Bunun üzerine binadaki tuvaletler kilitlenip kullanıma kapandı."

5 YILDIR TACİZE UĞRADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Söz konusu iddiaya ilişkin öğrenciler geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri olarak bu konuda bir açıklama yapma gereği duydu. Tweette bahsi geçek kişi aynı bölümün öğretim üyesi İ.K'dır. Bölümün kurulduğu 2014 senesinden beri birçok arkadaşımız kendisinin sistematik tacizlerine, hakaretlerine ve tehditlerine maruz kalmıştır. Kendisi hedef olarak seçtiği kadın öğrencileri, yalnızlaştırarak tepki göstermelerine engel olmuş, tepki göstermeleri durumunda notla tehdit etmiş ve tacizlerine boyun eğmeleri durumunda ise çeşitli vaatlerde bulunmuştur. Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ve gerekli yerlere başvurularda bulunuldu fakat süreç uzatıldı. Arkadaşlarımız ailelerinden ve çevrelerinden çekindikleri ve isimlerinin bilinmesini istemedikleri için bu olayı şimdiye kadar sosyal medyaya yansıtmamıştır. Çünkü okulumuzun bizim yanımızda olacağını düşünmüştük. Fakat görülen o ki bu durumla ilgili bir kamuoyu oluşturmadan çözülmesi imkansız durumda. Tespit edebildiğimiz, haberimizin olduğu tacize uğrayan şimdilik 8 kişi. Bu rakam dışında hakaret ve tehditlerine uğrayan birçok erkek arkadaşımız da var. Kadın arkadaşlarımızı vize/ final notlarını sisteme girmek için yardım isteme bahanesiyle odasına kitleyip sarılmaya, öpmeye çalışmış, genellikle gece yarısından sonra ahlaksız mesajlar atmıştır." (HABER MERKEZİ)