Ankara Üniversitesi öğrencileri: Sessizlik içinde boğulmayacağız

Ankara Üniversitesi Dışkapı öğrencileri, kendisine ait klinikte öğrencisine cinsel saldırıda bulunan Prof. Dr. Hasan B.’yi fakülte önünde protesto etti. Veterinerlik Fakültesinde görev yapan Hasan B. ve daha önce de konunun üzerini kapatmaya çalışan üniversite yönetimine diğer kampüslerden eyleme katılan öğrenci ve akademisyenler tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin üniversite içinden geçişine izin verilmezken öğrenciler, “Yönetim Uyuma Öğrencine Sahip Çık”, “Tecavüzcü Hoca İstemiyoruz” sloganlarıyla açıklama yapacakları yere kadar kampüs dışından yürüdü. Ortak açıklamayı okuyan öğrenci İlknaz Yalçın, "sessizlik içinde boğulmayacağız" dedi.

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"DAHA ÖNCEKİ SORUŞTURMALAR AÇIĞA ÇIKARILSIN"

İlknaz Yalçın, daha önce de Hasan B.'nin öğrencilerini taciz ettiğini söyleyerek, "Yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle olayların üstü kapatıldı. Daha önce fakültemizde taciz soruşturması geçiren hocaların isimlerinin açıklanmasını istiyoruz” dedi. Yalçın, Uzman Veteriner Hekim Serkan Durmaz'ın da suça ortak olarak cinsel saldırıya uğrayan kadın veterineri tehdit ettiğini belirtti.

Kadınların artık üniversitede de akademisyenlerin sözlü ve fiziki tacizlerine maruz kaldığını söyleyen Yalçın, “Not vermeme, dersten bırakma gibi tehditlerle kadınlarla birlikte olmak istemeleri gibi çeşitli olaylar sürekli yaşanmaktadır. Üniversite yaşamı hem fiziksel hem de mekansal olarak eril bir tahakküm altında şekillenmektedir” diye konuştu.

"OKUL YÖNETİMİ GÖZ YUMDU, SESSİZ KALDI"

Bilim üretmesi gereken üniversitelerin gericiliğin yalıtkan ve üretken bir mevzisi haline geldiğini söyleyen Yalçın, “Eğitim mevcut düzenin en büyük silahı haline gelmiştir. İlkokuldan üniversiteye kadar gerici ve cinsiyetçi bir eğitimle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Fakültede başka hocalara da soruşturma açıldığını ve takipsizlik kararı verilerek olayların üstünün kapatıldığını belirten Yalçın, okul yönetimi ve birçok öğretim görevlisinin bunlara göz yumduğunu ve sessiz kaldığını söyledi. Sessiz kalmanın suça ortak olunduğu anlamına geldiğini söyleyen Yalçın, eşit ve güvenli bir üniversite talep ettiklerini ifade ederek “Sessizliğin içinde boğulmayacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel