HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim

Fırat TOPAL

Diyarbakır

HDP’nin Diyarbakır Bağlar Belediye Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan, iktidarın savaş söylemi üzerinden siyaset yürüttüğüne vurgu yaparak, “31 Mart’ta, bu savaş siyasetine son vererek, Türkiye halklarının kardeşliği, inanç özgürlüğü, adalet üzerinden yürütülecek siyaset üzerinden zengin bir yaşam biçimini yaratabiliriz” dedi.

Bağlar İlçesinin ’90’lardaki köy boşaltmalarının ardından yoğun göç aldığını Diyarbakır’ın işsizliğin ve yoksulluğun en fazla hissedildiği ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Ceylan, yoksullaştırma politikasıyla Bağlar ilçesinde yaşayanların kimliksizleştirilmeye çalışıldığını belirtti.

"HALK YOKSULLAŞTIRILDI"

İktidarın halkı yoksullaştırarak, kendisine bağlamak istediğine vurgu yapan Ceylan, “Halkımız onurlu bir halk. 30-40 yıldır bu çatışmalı ortamda tüm dezavantajları yaşamasına rağmen kimliğine, kültürüne, özgürlüğüne ve barışa olan isteminden vazgeçmemiştir” diye konuştu. Bağlar’da yapacakları belediyecikle ilgili konuşan Ceylan, “Bizim amacımız; demokratik kitle örgütlerine, halk meclislerine, sokak komisyonlarına, belediye meclislerine, mahalledeki muhtarlara ve insanlara kadar bütün dinamiklerin bir arada olduğu bir yönetim biçimini mümkün kılmak. Yoksullukla, kültürel dejenerasyonla, çocuk ve kadın haklarıyla toplumun maddi manevi tüm sorunlarını çözme noktasında mücadele edeceğiz” dedi.

"İKTİDAR KRİZİ ZORLA, BASKIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

İktidarın HDP’yi terörize etme söylemi ile ekonomik krizi baskıyla örtmeye çalıştığını söyleyen Ceylan, şunları belirtti: “Ekonomik krizin ne kadar büyük olduğunu halkla temas edince görüyoruz. Seçim gündemiyle, siyasal baskıdan dolayı ses çıkmıyor olabilir. Ama ekonomi çok kötü durumda. Saldırılarla sorunu örtmeye çalışıyorlar ama olmuyor... Savaş siyasetinin tarihte hiçbir devlete siyasete kazandırmadığına dünya şahittir. Mevcut AKP-MHP iktidarına da kazandırmayacaktır. Savaş siyaseti sonucu canlarımız hayatını kaybediyor, ekonomi açısından toplumsal çelişkileri derinleştirme açısından da bize kaybettiriyor. HDP, Kürtlere ve seçmenine ‘terörist’ yaftasını yapıştırarak siyaset yürütmeye çalışıyorlar. Aslında bu yenildiklerinin, kaybettiklerinin göstergesidir.”

Ceylan, kamuoyuna da şu çağrıda bulundu: “Toplumsal barış, demokratik barışçıl yöntemlerle sorunları çözebilir, düzeltebiliriz. Bu seçim bizim için bir fırsattır. 31 Mart’ta bu savaş siyasetine son vererek, Türkiye halklarının kardeşliği, inanç özgürlüğü, adalet üzerinden yürütülecek siyasetle ancak zengin bir yaşam biçimini yaratabiliriz.”

BAĞLAR KADIN PAZARI BÜYÜTÜLECEK

Yerel seçime doğru giderken, Bağlar Belediyesinin kadınlar için tahsis ettiği pazara erkek pazarcıların göz dikmesiyle yaşanan soruna ilişkin de konuşan Zeyyat Ceylan, kadın pazarını büyütme projelerinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Kadın pazarı da karma pazar da bizim. Bunların tümü ilçemizin dinamikleridir. Onları karşı karşıya getirmeyi doğru bulmuyoruz. Kadın pazarı projesi, kadın emeğinin yıllara dayalı ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Biz bunu söylüyoruz: Kadını özgürleşmiş bir toplumu özgür toplum olarak kabul ediyoruz. Topluma kadın özgürlüğü ve öncülüğü üzerinden bir perspektifte bakıyoruz. Kadını da erkeği de bu toplumun dinamikleridir. Bu tür toplumsal sorunları eşitlik, adalet ölçüsü üzerinden değerlendirip çözmek gerekiyor. Sorunun çözümü noktasında pazardaki kadın, erkek arkadaşlarımızla da görüştük.”