"Kapılar açılacak" söylentisi mültecileri Edirne'ye akın ettirdi

Sosyal medyadan yayılan "Türkiye sınır kapılarını açacak" söylentileri üzerine mülteciler Türkiye’nin dört bir yanından Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın ediyor. Son 3 günde 950 mülteci Edirne ve çeşitli illerdeki göç idarelerine gönderildi.

Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı mülteciler, sosyal medyada "Edirne Umut Yolculuğu" adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını ve Yunanistan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine mülteciler son 3 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. Son 3 günde Edirne'ye gelen 950 mülteci engellenerek Edirne ve çevre illerdeki göç idarelerine geri gönderildi.

Karayolunda tedbirlerin artırıldığı gören mülteciler, Edirne'ye gelebilmek için demir yoluna yönelmiş durumda. Edirne tren garında dün gece aralarında çocuklarında bulunduğu 40 mülteci engellenirken, İran ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen mülteciler internet üzerinden bazı grupların çağrısı üzerine, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

"TÜRKİYE SINIR KAPISINI AÇACAK, EDİRNE'DE TOPLANIN"

Edirne Tren Gar'ında engellenen mülteciler arasında bulunan İranlı Ali Hüseyni, internet üzerinden Türkiye'nin sınır kapısını açacağı paylaşımı üzerine Denizli'den geldiğini söyledi. Edirne'ye gelince durumun öyle olmadığını anladığını belirten Hüseyni, "Ben 100 bin göçmenin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Edirne Umut Yolculuğu' paylaşımda görerek Yunanistan'a gitmek için Denizli'den geldim. Buraya geldiğimde de bunun yalan olduğunu anladım. İnternet üzerinden yapılan çağrılarda, 'Türkiye sınır kapısını açacak, Edirne'de toplanın. Polisleri gördüğünüzde onlara çiçek verin, onlara karşı gelmeyin’ deniyordu. Buraya gelince böyle olmadığını anladık. Ben ve çok sayıda göçmen buna inanarak buraya geldik" dedi.

Edirne'de engellenen mülteciler, Edirne Göç İdaresinde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderiliyor.

Edirne'de 2015 yılında sınır kapılarının açılıp Almanya'nın mültecinin kabul edeceği söylentileri üzerine binlerce mülteci, Edirne'ye TEM yolundan yürüyerek gelmişti. Burada 10 gün kadar yol kenarında çadır kurup barınan ve sınır kapısına yürüyen mültecileri, polis ve jandarma engelleyerek Tarihi Yağlı Güreşlerin yapıldığı Saray İçi Er Meydanı Stadı'nda toplamış, oradan da istedikleri illere otobüslerle göndermişti. (Edirne/DHA)