Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması

Bölgenin 289 Emek ve Meslek örgütünün temsilcileri açlık grevleri gündemiyle bir araya geldi. "Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz" pankartı arkasında yapılan ortak açıklamayı DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz yaptı.

"Herkesi insani, ahlaki, ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz" denilen açıklamada siyasi iktidar, toplumsal barış ve yaşam hakkı için çok geç olmadan evrensel hukuk değerleri içerisinde sorunu çözmeye davet edildi.

"YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ"

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Demokrasi hukuk ve evrensel değerlerin bir toplumun bir arada yaşamasının ve toplumsal farklılıkların zenginlik olarak sonraki kuşaklara aktarılmasının olmazsa olmazıdır. Ülkemizde ağır aksak ilerleyen demokrasi ve hukuk son iki yıldır tamamen özünden uzaklaşmıştır.

Ülkemizde demokrasi ve hukukun savunulduğu iddia edilse bile pratikte yaşananlar iktidarların anti demokratik uygulamaları ve hukuksuzluklarıdır. Bu uğurda binlerce insanımız geçmişten beri özgürlüğünü ve yaşamını feda etmiştir. Sivil toplum kuruluşları olarak ilkelerimiz ve mücadelemiz evrensel hukukun tesisi, demokrasinin inşası ve toplumsal barışın sağlanması içindir. Sivil toplum örgütleri varoluşundan bu yana insan yaşamını, sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasını varlık sebebi olarak görmüştür. Bizler insan yaşamını her türlü kavram ve kaygının ötesinde ele alır, her şeyin merkezine insanın yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiririz.

Ülkemizde şuan itibari ile çok ciddi siyasal bir krizle karşı karşıyayız. Tüm toplumsal kesimler ciddi bir baskı ile susturulmak istenmektedir. En temel hakların kullanımı bile hukuksuz bir şekilde engellenmektedir. Git gide hukuk devletinin normlarından uzaklaşma ve hak ihlalleri bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Yaşanan hukuksuzluklara karşı DTK Eş başkanı ve Hakkâri milletvekilli Sayın Leyla GÜVEN’İN başlatmış olduğu açlık grevi bugün itibari ile ülke içinde ve dışında binleri aşan katılımlarla devam etmektedir. An itibari ile açlık grevindekilerin durumu kritik aşamayı geçmiştir. Bununla beraber cezaevlerinde ölüm haberleri gelmeye başlamıştır. Özellikle siyasal iktidarın sorunu görmezden gelmesi kaygılarımızı daha da artırmaktadır. Sürecin bu şekilde devam etmesi sonucunda daha fazla can kaybının yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum toplumsal barışın demokrasinin ve insan haklarında tamir edilemeyecek yaralar açacağı aşikârdır.

Cezaevlerine başta hekimler olmak özere bağımsız heyetlerin ziyaretine izin verilmediği için eylemcilerin sağlık durumları ile ilgili sağlıklı bilgiler alınamamaktadır. Avukatlar ve ziyarete giden tutuklu yakınlarından edinilebilen kısıtlı bilgiler eylemcilerde ciddi kilo kayıplarının yaşandığı, sağlık sorunların ortaya çıktığı ve kritik eşiğin aşıldığını işaret etmektedir. Kimi cezaevlerinde yaşamsal önemde olan başta B1 vitamini olmak üzere sıvı, tuz ve şeker verilmemektedir.

Demokrasi, emek ve meslek örgütleri olarak toplumsal barış için herkesi insani, ahlaki, ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz. Bu bağlamda toplumsal barış ve yaşam hakkı için çok geç olmadan siyasal iktidarı, evrensel hukuk değerleri içerisinde sorunu çözmeye davet ediyoruz."

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(HABER MERKEZİ)