06 Nisan 2019 16:21

Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması

Açlık grevleri gündemiyle bir araya gelen emek ve meslek örgütleri "Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz" ortak açıklama yayımladı.

Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması

Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünün açlık grevlerine ilişkin yaptıkları ortak açıklama.

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    Bölgenin 289 Emek ve Meslek örgütünün temsilcileri açlık grevleri gündemiyle bir araya geldi. "Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz" pankartı arkasında yapılan ortak açıklamayı DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz yaptı.

    "Herkesi insani, ahlaki, ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz" denilen açıklamada siyasi iktidar, toplumsal barış ve yaşam hakkı için çok geç olmadan evrensel hukuk değerleri içerisinde sorunu çözmeye davet edildi.

    "YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ"

    Açıklamanın tam metni şöyle:

    "Demokrasi hukuk ve evrensel değerlerin bir toplumun bir arada yaşamasının ve toplumsal farklılıkların zenginlik olarak sonraki kuşaklara aktarılmasının olmazsa olmazıdır. Ülkemizde ağır aksak ilerleyen demokrasi ve hukuk son iki yıldır tamamen özünden uzaklaşmıştır.

    Ülkemizde demokrasi ve hukukun savunulduğu iddia edilse bile pratikte yaşananlar iktidarların anti demokratik uygulamaları ve hukuksuzluklarıdır. Bu uğurda binlerce insanımız geçmişten beri özgürlüğünü ve yaşamını feda etmiştir. Sivil toplum kuruluşları olarak ilkelerimiz ve mücadelemiz evrensel hukukun tesisi, demokrasinin inşası ve toplumsal barışın sağlanması içindir. Sivil toplum örgütleri varoluşundan bu yana insan yaşamını, sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasını varlık sebebi olarak görmüştür. Bizler insan yaşamını her türlü kavram ve kaygının ötesinde ele alır, her şeyin merkezine insanın yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendiririz.

    Ülkemizde şuan itibari ile çok ciddi siyasal bir krizle karşı karşıyayız. Tüm toplumsal kesimler ciddi bir baskı ile susturulmak istenmektedir. En temel hakların kullanımı bile hukuksuz bir şekilde engellenmektedir. Git gide hukuk devletinin normlarından uzaklaşma ve hak ihlalleri bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Yaşanan hukuksuzluklara karşı DTK Eş başkanı ve Hakkâri milletvekilli Sayın Leyla GÜVEN’İN başlatmış olduğu açlık grevi bugün itibari ile ülke içinde ve dışında binleri aşan katılımlarla devam etmektedir. An itibari ile açlık grevindekilerin durumu kritik aşamayı geçmiştir. Bununla beraber cezaevlerinde ölüm haberleri gelmeye başlamıştır. Özellikle siyasal iktidarın sorunu görmezden gelmesi kaygılarımızı daha da artırmaktadır. Sürecin bu şekilde devam etmesi sonucunda daha fazla can kaybının yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum toplumsal barışın demokrasinin ve insan haklarında tamir edilemeyecek yaralar açacağı aşikârdır.

    Cezaevlerine başta hekimler olmak özere bağımsız heyetlerin ziyaretine izin verilmediği için eylemcilerin sağlık durumları ile ilgili sağlıklı bilgiler alınamamaktadır. Avukatlar ve ziyarete giden tutuklu yakınlarından edinilebilen kısıtlı bilgiler eylemcilerde ciddi kilo kayıplarının yaşandığı, sağlık sorunların ortaya çıktığı ve kritik eşiğin aşıldığını işaret etmektedir. Kimi cezaevlerinde yaşamsal önemde olan başta B1 vitamini olmak üzere sıvı, tuz ve şeker verilmemektedir.

    Demokrasi, emek ve meslek örgütleri olarak toplumsal barış için herkesi insani, ahlaki, ve vicdani sorumluluğa davet ediyoruz. Bu bağlamda toplumsal barış ve yaşam hakkı için çok geç olmadan siyasal iktidarı, evrensel hukuk değerleri içerisinde sorunu çözmeye davet ediyoruz."

    İMZACI KURUMLAR

    1. DİYARBAKIR - GENEL İŞ 1
    2. DİYARBAKIR - 78'LER DERNEĞİ
    3. DİYARBAKIR - DİYARBAKIR EKOLOJİ DERNEĞİ
    4. DİYARBAKIR - DİYARBAKIR SUR KORUMA DERNEĞİ
    5. DİYARBAKIR - DİYARBAKIR ŞEHİR TİYATROSU
    6. DİYARBAKIR - BAĞLAR KADIN PAZARCILAR KOOPERATİFİ
    7. DİYARBAKIR - BARIŞ ANNELERİ
    8. DİYARBAKIR - BARIŞ ANNELERİ İNSİYATİFİ
    9. DİYARBAKIR - BELEDİYE-İŞ
    10. DİYARBAKIR - BES
    11. DİYARBAKIR - BİSMİL EĞİTİMSEN TEMSİLCİLİĞİ
    12. DİYARBAKIR - BTS
    13. DİYARBAKIR - ÇERMİK EĞİTİMSEN TEMSİLCİLİĞİ
    14. DİYARBAKIR - ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
    15. DİYARBAKIR - ÇINAR EĞİTİMSEN TEMSİLCİLİĞİ
    16. DİYARBAKIR - DDKO
    17. DİYARBAKIR - KÜLTÜR SANAT SEN İL TEMSİLCİLİĞİ
    18. DİYARBAKIR - DER-MEZ
    19. DİYARBAKIR - DİAY DER
    20. DİYARBAKIR - DİCLE- DİYARBAKIR KADIN PLATFORMU
    21. DİYARBAKIR - DİCLE EĞİTİMSEN TEMSİLCİLİĞİ
    22. DİYARBAKIR - DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
    23. DİYARBAKIR - DİŞ HEKİMLERİ ODASI
    24. DİYARBAKIR - DİVES
    25. DİYARBAKIR - DİYARBAKIR TABİPLER ODASI
    26. DİYARBAKIR - EĞİTİMSEN 1 NOLU
    27. DİYARBAKIR - EĞİTİMSEN 2 NOLU
    28. DİYARBAKIR - EĞİTİMSEN 3 NOLU
    29. DİYARBAKIR - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    30. DİYARBAKIR - EMEK AKADEMİSİ
    31. DİYARBAKIR - ESM
    32. DİYARBAKIR - EYT DİYARBAKIR
    33. DİYARBAKIR - 3.SANAYİ KOOPERATİFİ
    34. DİYARBAKIR - GENEL İŞ 2
    35. DİYARBAKIR - HABERSEN
    36. DİYARBAKIR - HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    37. DİYARBAKIR - HEVSEL KORUMA PLATFORMU
    38. DİYARBAKIR - İÇ MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR TEMSİLCİLĞİ
    39. DİYARBAKIR - İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    40. DİYARBAKIR - JEOFİZİK  MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR TEMSİLCİLĞİ
    41. DİYARBAKIR - KADIN AKADEMİSİ
    42. DİYARBAKIR - KESKESOR İNSİYATİFİ
    43. DİYARBAKIR - KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
    44. DİYARBAKIR - KULP EĞİTİMSEN TEMSİLCİLİĞİ
    45. DİYARBAKIR - LİCE EĞİTİMSEN TEMSİLCİLĞİ
    46. DİYARBAKIR - MA MÜZÜK
    47. DİYARBAKIR - MADEN  MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    48. DİYARBAKIR - MAHALLİ DER
    49. DİYARBAKIR - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    50. DİYARBAKIR - MED  DER
    51. DİYARBAKIR - MEP-YA DER
    52. DİYARBAKIR - MEZOPOTAMYA EKOLOJİ  DERNEĞİ
    53. DİYARBAKIR - MEZOPOTAMYA İŞÇİ DERNEĞİ
    54. DİYARBAKIR - MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR ŞUBE
    55. DİYARBAKIR - ÖZGÜR GAZETECİLER İNSİYATİFİ
    56. DİYARBAKIR - ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ
    57. DİYARBAKIR - PEYZAJ MİMARLARI ODASI  DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
    58. DİYARBAKIR - PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
    59. DİYARBAKIR - ROSA KADIN KOOPERATİFİ
    60. DİYARBAKIR - SES
    61. DİYARBAKIR - SHU-DER
    62. DİYARBAKIR - SİLVAN EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİĞİ
    63. DİYARBAKIR - SUR PLATFORMU
    64. DİYARBAKIR - SUR U KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
    65. DİYARBAKIR - ŞEHİR PLANCILARI ODASI  DİYARBAKIR ŞUBE
    66. DİYARBAKIR - TARIM OR-KAM SEN
    67. DİYARBAKIR - TİHV
    68. DİYARBAKIR - TİSAD DER
    69. DİYARBAKIR - TÜM BELSEN
    70. DİYARBAKIR - YAPI YOL SEN
    71. DİYARBAKIR - ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBE
    72. AĞRI - BES
    73. AĞRI - EĞİTİMSEN
    74. AĞRI - ELEKTRİK MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    75. AĞRI - GENEL İŞ
    76. AĞRI - GENEL İŞ DOĞU BEYAZIT TEMSİLCİLİĞİ
    77. AĞRI - SES
    78. AĞRI - TABİP ODASI
    79. ADIYAMAN - BARO
    80. ADIYAMAN - DAT
    81. ADIYAMAN - EĞİTİM SEN
    82. ADIYAMAN - HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR VAKFI
    83. ADIYAMAN - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI  ADIYAMAN TEMSİLCİLİĞİ
    84. ADIYAMAN - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    85. ADIYAMAN - PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
    86. ADIYAMAN - SES
    87. ADIYAMAN - YAPIYOL SEN
    88. BATMAN -  TÜMBELSEN
    89. BATMAN - 78'LER DERNEĞİ
    90. BATMAN - BES
    91. BATMAN - EĞİTİM SEN
    92. BATMAN - EKOLOJİ DERNEĞİ
    93. BATMAN - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    94. BATMAN - GENEL İŞ
    95. BATMAN - HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    96. BATMAN - İHD
    97. BATMAN - İNŞAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    98. BATMAN - JEO FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    99. BATMAN - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    100. BATMAN - MAKİNA MÜHENDİLİĞİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    101. BATMAN - ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU
    102. BATMAN - MERETO DİL VE KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERNEĞİ
    103. BATMAN - MİMARLAR ODASI ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    104. BATMAN - ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ
    105. BATMAN - PETROL İŞ
    106. BATMAN - PEYZAJ MİMARLARI ODASI  ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    107. BATMAN - TABİP ODASI
    108. BATMAN - SES
    109. BATMAN - ŞEHİR PLANCILARI ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    110. BATMAN - TARIM OR KAM SEN
    111. BATMAN - YAPI YOL SEN
    112. BATMAN - ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    113. BİNGÖL - İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    114. BİNGÖL - EĞİTİM SEN
    115. BİNGÖL - SES
    116. BİNGÖL - MAKİNA MÜHENDİSLERİ İL TEMSİLCİLİĞİ
    117. BİNGÖL - İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ
    118. BİTLİS - EĞİTİM SEN
    119. BİTLİS - TABİP ODASI
    120. BİTLİS - SES
    121. BİTLİS - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    122. BİTLİS - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    123. ELAZIĞ - EĞİTİM SEN
    124. ELAZIĞ - MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    125. ELAZIĞ - SES
    126. ELAZIĞ - TARIM OR KAM SEN
    127. ELAZIĞ - İHD
    128. ERZURUM - EĞİTİM SEN
    129. GAZİANTEP - SES
    130. GAZİANTEP - EĞİTİM SEN
    131. HAKKARİ - EĞİTİM SEN
    132. HAKKARİ - SES
    133. HAKKARİ - BES
    134. HAKKARİ - TÜMBELSEN
    135. HAKKARİ - İHD
    136. HAKKARİ - TABİPLER ODASI
    137. HAKKARİ - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    138. HAKKARİ - DİSK GENEL İŞ
    139. HAKKARİ - JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI  İL TEMSİLCİLİĞİ
    140. HAKKARİ - MADEN MÜHENDİSLERİ İL TEMSİLCİLİĞİ
    141. MARDİN - EĞİTİMSEN
    142. MARDİN - SES
    143. MARDİN - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    144. MARDİN - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    145. MARDİN - İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    146. MARDİN - ELEKTRİK MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    147. MARDİN - MİMARLAR ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    148. MARDİN - HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    149. MARDİN - GENEL İŞ
    150. MARDİN - TABİPLER ODASI
    151. MARDİN - EĞİTİM SEN
    152. MARDİN - SES
    153. MARDİN - TÜMBELSEN
    154. MARDİN - BES
    155. MARDİN - ESM MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    156. MARDİN - TARIM-ORKAM SEN MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    157. MARDİN - YAPI-YOL SEN TEMSİLCİLİĞİ
    158. MARDİN - BTS MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    159. MARDİN - HABER SEN MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    160. MARDİN - KÜLTÜR SANAT SEN MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    161. MARDİN - DİVES MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
    162. MARDİN - MARDİN EKOLOJİ DERNEĞİ
    163. MARDİN - İHD MARDİN ŞUBESİ
    164. MARDİN - MARDİN BAROSU CEZAEVİ VE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
    165. MARDİN - MARDİN DİŞ HEKİMLERİ ODASI
    166. MARDİN - KIZIKTEPE SEBZE VE MEYVECİLER KOOPERATİFİ
    167. MARDİN - KIZILTEPE OTO GALERİCİLER YAPI KOOPERATİFİ
    168. MARDİN - MARDİN ŞEHİR PLANLACILARI ODASI
    169. MARDİN - MARDİN PEYZAJ MİMARLARI ODASI
    170. MARDİN - ÇİFTÇİLER DERNEĞİ
    171. MARDİN - SANCARLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
    172. MARDİN - KIZILTEPE GÜNEYDOĞU OTOGALERİCİLER SİTESİ YAPI KOOP.
    173. MARDİN - KIZILTEPE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
    174. MARDİN - SS KIZILTEPE OTOGALERİCİLER YAPI KOOP.
    175. MARDİN - 78'LİLER DERNEĞİ
    176. MARDİN - MEZOPOTAMYA GAZETECİLER DERNEĞİ
    177. MARDİN - KIZILTEPE HUBATÇILAR BİRLİĞİ
    178. MARDİN - ÖMERLİ PATATESÇİLER BİRLİĞİ
    179. MARDİN - MARDİN ÇEKİRDEKLİ MEYVE BİRLİĞİ
    180. MARDİN - MARDİN ŞEHMERAN KADIN PLATFORMU
    181. MARDİN - MARDİN AİLE İÇİ İLETİŞİM TOPLUMSAL SORUNLAR DERNEĞİ
    182. MARDİN - MARDİN EBEDİ DİLLER DERMEĞİ (MEDİ-DER)
    183. MARDİN - KIZILTEPE ÖZGÜR DÜŞÜNCE PLATFORMU
    184. MARDİN - MARDİN TOPLUMSAL DEĞERLERİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
    185. MARDİN - SÜRYANİ DERNEKLER FEDERASYONU( SÜDEF)
    186. MARDİN - KIZILTEPE MEZOPOTAMYA GAZETECİLER DERNEĞİ
    187. MARDİN - KIZILTEPE 1.OTO GARECİLER DERNEĞİ
    188. MARDİN - ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU
    189. MARDİN - KIZILTEPE GÜNEYDOĞU GALERİCİLER DERNEĞİ
    190. MARDİN - MARDİN BARIŞ ANNELERİ İNSİYATİFİ
    191. MALATYA - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    192. MALATYA - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    193. MALATYA - SES
    194. K.MARAŞ - İHD
    195. K.MARAŞ - SES
    196. K.MARAŞ - EĞİTİM SEN
    197. VAN - VAN BAROSU
    198. VAN -  TÜMBELSEN
    199. VAN - 27 NOLU EDREMİT MİNÜBÜSÇÜLER KOOPRERATİFİ
    200. VAN - 3  NOLU EDREMİT MİNÜBÜSÇÜLER KOOPRERATİFİ
    201. VAN - BASK DER
    202. VAN - BELEDİYE İŞ
    203. VAN - BES
    204. VAN - BTS
    205. VAN - ÇEV DER
    206. VAN - DİSA DER
    207. VAN - DİVES
    208. VAN - EĞİTİM SEN
    209. VAN - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
    210. VAN - ESM
    211. VAN - GENEL İŞ
    212. VAN - HABER SEN
    213. VAN - HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
    214. VAN - İÇ MİMARLAR İL TEMSİLCİLİĞİ
    215. VAN - İHD
    216. VAN - İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
    217. VAN - KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
    218. VAN - KÜLTÜR SANAT SEN
    219. VAN - MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
    220. VAN - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
    221. VAN - MİMARLAR ODASI
    222. VAN - ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU
    223. VAN - PEYZAJ MÜHENDİSLERİ ODASI
    224. VAN - SES
    225. VAN - SS 2 NOLU MİNÜBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ
    226. VAN - SS 36 NOLU EDREMİT MİNÜBÜSÇÜLER KOPERATİFİ
    227. VAN - SS 86 NOLU EDREMİT MİNÜBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ
    228. VAN - SS GÜLKENT KAMYONCULAR KOOPERATİFİ
    229. VAN - ŞEHİR İÇİ NAKLİYECİLER KOOPERATİFİ
    230. VAN - ŞEHİR PLANCILARI ODASI
    231. VAN - TABİPLER ODASI
    232. VAN - TARIM OR KAMSEN
    233. VAN - TUHAYDER
    234. VAN - VAN TAKSİCİLER KOOPERATİFİ
    235. VAN - VANIN EMEĞİ KOOPERATİFİ
    236. VAN - YAPI YOL SEN
    237. VAN - ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
    238. MUŞ - EĞİTİM SEN
    239. MUŞ - SES
    240. MUŞ - BTS
    241. MUŞ - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    242. MUŞ - BES
    243. MUŞ - TABİPLER ODASI
    244. URFA - EĞİTİM SEN
    245. URFA - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    246. URFA - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    247. URFA - ELEKTRİK MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    248. URFA - SES
    249. URFA - TABİPLER ODASI
    250. URFA - İHD
    251. URFA - BES
    252. URFA - BARO
    253. URFA - ESM
    254. URFA - EKOLOJİ DERNEĞİ
    255. URFA - HABER SEN
    256. URFA - TARIM ORKAM SEN
    257. ŞIRNAK - MAKİNE MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    258. ŞIRNAK - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    259. ŞIRNAK - ELEKTRİK MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    260. ŞIRNAK - İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    261. ŞIRNAK - HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    262. ŞIRNAK - EĞİTİM SEN
    263. ŞIRNAK - SES
    264. ŞIRNAK - TÜMBELSEN
    265. ŞIRNAK - BES
    266. ŞIRNAK - İHD
    267. ŞIRNAK - TUHAD FED
    268. ŞIRNAK - THİV
    269. ŞIRNAK - TABİPLER ODASI
    270. ŞIRNAK - TARIM ORKAM SEN
    271. ŞIRNAK - HABER SEN
    272. ŞIRNAK - DİVES
    273. ŞIRNAK - GENEL İŞ
    274. ŞIRNAK - EKOLOJİ PLATFORMU
    275. SİİRT - HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    276. SİİRT - ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU
    277. SİİRT - EĞİTİM SEN
    278. SİİRT - YAPI YOL SEN İL TEMSİLCİLİĞİ
    279. SİİRT - TÜMBELSEN
    280. SİİRT - BES İL TEMSİLCİLİĞİ
    281. SİİRT - SES
    282. SİİRT - BARIŞ ANNELERİ İNSİYATİFİ
    283. SİİRT - TABİP ODASI
    284. SİİRT - İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    285. DERSİM - EĞİTİM SEN
    286. DERSİM - SES
    287. DERSİM - MADEN MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    288. DERSİM - ELEKTRİK MÜH. ODASI TEMSİLCİLİĞİ
    289. DERSİM - GENEL İŞ

    (HABER MERKEZİ)

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    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
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     Nuray SANCAR
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    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması
    Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması

    Açlık grevleri gündemiyle bir araya gelen emek ve meslek örgütleri "Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz" ortak açıklama yayımladı.

    Sırrı Sakık: İstanbul’daki hukukla Muş’taki hukuk farklı mı?
    Sırrı Sakık: İstanbul’daki hukukla Muş’taki hukuk farklı mı?

    HDP’nin Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık seçim sonrası yaşananları Evrensel’e değerlendirdi: Niye sayımdan korkuyorlar?

    Sigaraya zam yapıldı | 11 liralık bir paket sigaranın 9,5 lirası vergi
    Sigaraya zam yapıldı | 11 liralık bir paket sigaranın 9,5 lirası vergi

    Sigarada paket başına 2 liralık zam yapıldı. Böylece, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi vergiye gidecek.

    Seçim kurullarından Cumhur İttifakına başka, muhalefete başka karar
    Seçim kurullarından Cumhur İttifakına başka, muhalefete başka karar

    Seçim kurulları itiraz süreçlerinde çifte standart uyguladı. Cumhur ittifakının itirazlarını kabul ederken muhalefetin itirazlarını reddetti. 

    Cumartesi Anneleri 732. haftada Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri 732. haftada Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri 732. haftada İHD önünde bir araya geldi, 1996’da kaybedilen Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu.

    Öldürülen Gazeteciler Günü'nde basın meslek örgütleri bir araya geldi
    Öldürülen Gazeteciler Günü'nde basın meslek örgütleri bir araya geldi

    Öldürülen Gazeteciler Günü’nde basın meslek örgütü temsilcileri bir araya geldi. "Gazeteciliğin yapılmasını engelleme adına her şeyi yapıyorlar."

    İzmir Foça’daki cüruf alanında yine yangın çıktı
    İzmir Foça’daki cüruf alanında yine yangın çıktı

    Foça’daki cüruf alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. FOÇEP, cüruf alanının yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig 3 hafta sonra devam etti | Trabzonspor 4-1 Antalyaspor
    Süper Lig 3 hafta sonra devam etti | Trabzonspor 4-1 Antalyaspor
    İzmir Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    İzmir Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı
    İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı
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    Cezaevinde bir ölüm daha: Mahsum Pamay yaşamına son verdi
    Cezaevinde bir ölüm daha: Mahsum Pamay yaşamına son verdi

    Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Mahsum Pamay, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto için yaşamına son verdi.

    Cezaevindeki Baluken hakkında SEGBİS odasına zorla getirilme kararı
    Cezaevindeki Baluken hakkında SEGBİS odasına zorla getirilme kararı

    İdris Baluken'in avukatı Yalçındağ: Biz hukukçular, SEGBİS odasına zorla getirilme uygulamasıyla ilk defa HDP'li milletvekilleriyle tanıştık.

    Dr. Zafer Yörük: Cumhur İttifakı mecburiyet haline geldi
    Dr. Zafer Yörük: Cumhur İttifakı mecburiyet haline geldi

    Ülkenin yüzde 49’u 7 Haziran’dan itibaren bu iktidarı bitirmiş durumda. Ama o 49’u 50’nin üzerine çıkaracak bir siyasi aktör yok.

    Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: Seçime itiraz kurallar zorlanarak yapılıyor
    Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: Seçime itiraz kurallar zorlanarak yapılıyor

    Anayasa Hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve seçim sürecini sahada takip eden CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ile konuştuk.

    Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı
    Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı

    Beyoğlu’da yurttaşlar AKP’nin ötekileştiren söylemlerinin ve ekonominin seçim sonuçlarında etkili olduklarını vurguladı.

    Diyarbakırlı yurttaşlar: İşsizlik had safhada alternatifler üretilmeli
    Diyarbakırlı yurttaşlar: İşsizlik had safhada alternatifler üretilmeli

    Diyarbakırlı yurttaşlarla seçim sonuçlarını ve bundan sonra nasıl bir yönetim istediklerini konuştuk.

    Köylü sözünü sandıkta söyledi!
    Köylü sözünü sandıkta söyledi!

    İlaç, mazot, gübre, tohum ve yem gibi tarım ve hayvancılık üretiminin artan maliyetleri karşısında ezilen köylünün seçimdeki tercihi ne oldu?

    Adana'da CHP’li Zeydan Karalar'ı bekleyen sorunlar
    Adana'da CHP’li Zeydan Karalar'ı bekleyen sorunlar

    Adana'da seçim sonuçları neyi gösteriyor? Yerel yönetimi kazanan CHP'li Zeydan Karalar'ı nasıl bir süreç bekliyor?

    Kağıthane halkı: Ekonomik kaygılar oyumuzu belirledi
    Kağıthane halkı: Ekonomik kaygılar oyumuzu belirledi

    Kağıthane’de yaşayan yurttaşlar, oylarını baskı, geleceksizlik, ekonomik sıkıntılar çerçevesinde belirlediklerini söylüyor.

    ABD üniversitelerinde yolsuzluk ve yoksulluk
    ABD üniversitelerinde yolsuzluk ve yoksulluk

    ABD’de yüksek eğitimde yolsuzluk tartışmaları sürerken çok sayıda öğrenci evsizlik, gıda eksikliği ve borç batağına saplanmış durumda.

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    Erciş'te seçim sayımı bekleyen DBP yöneticisi ve 2 kişi gözaltında
    Erciş'te seçim sayımı bekleyen DBP yöneticisi ve 2 kişi gözaltında

    Van Erciş'te adliye önünde seçim sayımını bekleyen biri DBP ilçe yöneticisi 3 kişi gözaltına alındı. Olayı yayınlayan gazeteci de gözaltına alındı.

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    Kemalpaşa'da seçimi kaybeden AKP'li Uğurlu, 300 işçiyi işten çıkardı
    Kemalpaşa'da seçimi kaybeden AKP'li Uğurlu, 300 işçiyi işten çıkardı

    Seçimi kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı AKP'li Arif Uğurlu, TYP kapsamında çalışan 300 işçiyi program bitmeden işten çıkardı.

    HT Solar işçileri baskılara karşı eylem yaptı
    HT Solar işçileri baskılara karşı eylem yaptı

    Tuzla'da kurulu HT Solar fabrikasının işçileri, patronun baskısına karşı fabrika içinde protesto yürüyüşü yaptı.

    BİSAM: Açlık sınırı mart ayında 2 bin 46 liraya yükseldi
    BİSAM: Açlık sınırı mart ayında 2 bin 46 liraya yükseldi

    Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezinin verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 46 liraya, yoksulluk sınırı da 7 bin 79 liraya yükseldi.

    HAKİM: Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı
    HAKİM: Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı

    Avcılar tarafından her yıl yüz binlerce hayvanın öldürüldüğünü belirten Hayvan Hakları İzleme Komitesi, "Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı" diyor.

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    Ankara'da 11 ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı, işte son durum
    Ankara'da 11 ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı, işte son durum

    Ankara'nın geçersiz büyükşehir oylarının yeniden sayımı tamamlandı. İşte sayımlar sonucu Yavaş ve Özhaseki'nin oylarına eklenenler…