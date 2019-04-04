Barış Akademisyenleri davasında hakim savunmayı yarıda kesti

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet'ten Hikmet Ardal'ın haberine göre 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) dört akademisyenin duruşması görüldü.

İki dosyada mahkeme yetkisizlik kararı verirken, bir duruşmada istinabe kararı için bilirkişiye gönderilen evrakların durumunun soruşturulmasına karar verdi.

Düzgün Uğur'un duruşmasında ise Başkan Kemal Selçuk Yalçın, Uğur'un beyanını yarıda keserek iddianame karşısında savunma yapmasını engelledi. Uğur'un avukatı duruma itiraz ettiği sırada ise avukatı salon dışına çıkarmakla tehdit etti.

Kimlik tespitinin ardından yargılamaya geçilmesiyle birlikte Hakim Kemal Selçuk Yalçın, akademisyen Düzgün Uğur'a "Savunma mı yapacaksın yoksa susma hakkını mı kullanacaksın" diye sordu. Uğur'un avukatı Sevgi Epçeli bunun öncesinde usul taleplerinin olacağını belirtti.

1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

28. ACM'de görülen Can Irmak Özinanır'ın duruşmasında mahkeme heyeti Özınanır'a 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması uygulandı. Yasemin Özgün'ün duruşmasında ise yetkisizlik talebi reddedilerek bir sonraki celsede Özgün'ün duruşmada hazır bulunmasına karar verildi. (HABER MERKEZİ)

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