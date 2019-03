Dünyaca ünlü akademisyenlerden "Barış Akademisyenleri" için çağrı

Aralarında beş Nobel ödüllü akademisyen ve Noam Chomsky, Şeyla Benhabib, Steven Pinker, Judith Butler, Bruce Alberts gibi dünya çapında tanınmış isimlerin yer aldığı 1800 akademisyen, Türkiye’de barış akademisyenlerine yönelik kitlesel yargılamaları kınadı ve akademisyen kıyımında iş birlikçi konumundaki kurum ve üniversitelerle ilişkilerin dondurulması için uluslararası çağrıda bulundu.

İfade özgürlüğü alanında çalışmalar yapan ARTICLE 19’un Avrupa ve Merkez Asya Başkanı Sarah Clarke konuyla ilgili “İstinaf mahkemesinin Profesör Füsun Üstel’e, sadece bir bildirinin altına ismini koyduğu için verilen cezayı onaylama kararı benzer absürt suçlamalarla karşı karşıya olan iki bin meslektaşı için dehşet verici bir emsal oluşturuyor. Antiterör yasalarının tamamen kötüye kullanılmasına dayanan bu karar, ülkede geriye kalan oldukça sınırlı ifade ve akademik özgürlüklere vurulmuş yeni bir darbedir. Türkiye yetkililerini muhalif seslere karşı baskıya son vermeye, bu kararı askıya almaya ve akademisyenlere karşı açılan davaları düşürmeye çağırıyoruz” dedi.

Yayımlanan mektup PEN International, PEN America, Columbia University’s Global Freedom of Expression, Article 19, National Writers Union - UAW Local 1981/AFL-CIO, Research Institute on Turkey, Academic Solidarity Network, Forum Transregionale Studien, Academics for Peace – North America, Academics for Peace – United Kingdom, California Scholars for Academic Freedom, English PEN ve Dansk PEN tarafından da destekleniyor. (İstanbul/EVRENSEL)