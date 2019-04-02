7 işyerinde işçiler direnişte: CARGILL, Aydın Belediyesi, TÜVTÜRK...

CARGİLL’de 351, Aydın Belediyesinde 269, Muğla Tüvtürk’te 234, Eskişehir Tüvtürk’te 135, Urfa Tüvtürk’te 133, Sibaş’ta 96, Kale Kayış’ta 29 gündür sendika hakkı için direnişte olan işçiler haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte kararlı.

Bursa Orhangazi’de bulunan Amerikalı gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçilerin direnişi 351. gününde. Aylardır direnişte olan işçiler, ekonomik olarak bazı zorluklar yaşasa da direnmekte kararlı olduklarını söylüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de çalışırken DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 9 işçinin direnişi de 269 günü geride bıraktı. İşe iadelerini ve TİS imzalanmasını talep eden işçiler, direneceklerini belirtti.

Aydın Söke’de Sibaş Gıda’da Tekgıda-İş’e üye oldukları için işten işçilerin direnişi devam ediyor. “Zafer bizim olana kadar direnmeye devam” diyen işçiler, 96 günü geride bıraktı.

Nakliyat-İş’e üye oldukları için atılan işçilerin direnişi de devam ediyor. Muğla Tüvtürk direnişi 234, Eskişehir Tüvtürk direnişi 135, Urfa Tüvtürk direnişi ise 133. gününde.

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış’ta Petrol-İş üyesi 100 işçinin koşullarının iyileştirilmesi için 6 Mart’ta başlattığı direniş 29. gününde devam ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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