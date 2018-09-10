Cargill iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸten vazgeÃ§ersek, daha iyi olmayacaÄŸÄ±z

147 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte olan Cargill iÅŸÃ§ileri Ä°stanbul'a yÃ¼rÃ¼yor.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Bursa Orhangazi’de 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan Amerika’nÄ±n gÄ±da devi Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin direniÅŸi 147. gününde. AylardÄ±r direniÅŸte olan iÅŸçiler, ekonomik olarak bazÄ± zorluklar yaÅŸasa da direnmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söylüyor: “Ekonomi ortada, ülkenin durumu ortada. Biz çalÄ±ÅŸÄ±rken de çok rahat geçinemediÄŸimiz için iÅŸten atÄ±ldÄ±ktan sonra ekonomideki dalgalanmadan illa ki etkileniyoruz. Muhakkak zorlanÄ±yoruz, sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Ancak biz bu ülke ÅŸartlarÄ±nda direniÅŸten vazgeçersek daha iyi olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. AsÄ±l derdimiz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi.”

2012 yÄ±lÄ±ndan beri sendikalaÅŸma mücadelesi veren Cargill iÅŸçileri, patronun sendika düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve yasalarÄ±n patronlara tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklar nedeniyle bir türlü sendikalaÅŸamÄ±yor. Daha önce 7 iÅŸçinin atÄ±lmasÄ± nedeniyle sendikal tazminata mahkum edilen Cargill patronu, 17 Nisan’da sendikalaÅŸan iÅŸçilerden 14’ünü kapÄ±nÄ±n önüne koydu. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden biri de 8 yÄ±ldÄ±r Cargill’de çalÄ±ÅŸan Abdullah Saraç. Asgari ücrete zam yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bu zamlarÄ±n ücretlerine yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Saraç, “Ücretlerimize her yÄ±l enflasyonun altÄ±nda zam verildi. 7 yÄ±ldÄ±r enflasyon farkÄ±nÄ± alamayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var, onlardan biri de benim. Ben yüksek okul mezunu bir insanÄ±m ve iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m zaman asgari ücretin 100 lira üstünde maaÅŸ alÄ±yordum. Biz bunlarÄ± dile getirdik. Her seferinde farklÄ± bahaneler sundular bize. Cargill fabrikasÄ± çok iyi para kazanÄ±yor. Oradan kazandÄ±klarÄ± para ile 3 fabrika aldÄ±lar. Gelirlerimiz düÅŸtü gibi bahanelerle bu yÄ±l da zam vermediler” diye konuÅŸtu.

KARARLI OLDUKTAN SONRA KAZANILMAYACAK ZAFER YOK

Taleplerinin karÅŸÄ±lanmamasÄ± üzerine sendikalaÅŸmaya karar verdiklerini belirten Saraç ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸveren bizi ‘daralmaya gidiyorum’ diyerek iÅŸten attÄ±. Böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor. Åžu an içeride ful mesai, ful kapasiteli çalÄ±ÅŸma devam ediyor. HakkÄ±mÄ±z olan iÅŸimizi istiyoruz. 147 gündür direniyoruz. KazanÄ±ncaya kadar da bu direniÅŸimiz devam edecek.”

DireniÅŸte olan iÅŸçilere, “Özverili, sabÄ±rlÄ± ve emin adÄ±mlarla acele etmeden gitmeliler. DoÄŸru yerde doÄŸru zamanda hareket edildiÄŸinde baÅŸarÄ±lmayacak bir ÅŸey yok” diye seslenen Saraç, fabrikalarda çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüren iÅŸçilere de ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “ÇalÄ±ÅŸmaya devam eden sendikalÄ± ya da sendikasÄ±z iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±ma da haklarÄ±nÄ± aramalarÄ± gerektiÄŸi ve bunun için mücadeleler vermesi, sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. OnlarÄ±n da bir haklarÄ± var, yeter ki haklarÄ±nÄ± aramasÄ±nÄ± ve birlik olmayÄ± bilsinler. Birlik olduktan sonra, hakkÄ±nÄ± aradÄ±ktan, kararlÄ±, sabÄ±rlÄ± olduktan sonra baÅŸarÄ±lmayacak, kazanÄ±lmayacak hiçbir zafer yok.”

GEÇEN YIL ÜCRETÄ°M ASGARÄ° ÜCRETÄ°N ALTINDA KALDI

2 buçuk yÄ±ldÄ±r Cargill’de çalÄ±ÅŸan OÄŸuz Özkan da geçen yÄ±l asgari ücrete yapÄ±lan zamla birlikte ücretinin asgari ücretin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle de fabrika yönetiminin kendisine 30-40 lira zam yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Yani sendika artÄ±k zaruri bir ihtiyaçtÄ±” diyen Özkan ÅŸöyle devam etti: “Çünkü iÅŸverenin zam politikasÄ± kesinlikle belli deÄŸil, çevredeki fabrikalarÄ±n çok altÄ±nda ücret almaya baÅŸladÄ±k.”

ASIL DERDÄ°MÄ°Z ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÄžÄ°

Ekonomideki kötü gidiÅŸata dikkat çeken Özkan, “Ülkenin durumu ortada. Biz çalÄ±ÅŸÄ±rken de çok rahat geçinemediÄŸimiz için iÅŸten atÄ±ldÄ±ktan sonra ekonomideki dalgalanmadan illa ki etkileniyoruz. Muhakkak zorlanÄ±yoruz, sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Ancak biz bu ülke ÅŸartlarÄ±nda direniÅŸten vazgeçersek daha iyi olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Bizim bir pankartÄ±mÄ±z var ‘ÇocuklarÄ±mÄ±z için direniyoruz’ diye. O pankarttaki çocuklar bizim kendi çocuklarÄ±mÄ±z zaten. FarklÄ± bir görsel kullanmadÄ±k. AsÄ±l derdimiz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi. Bir ÅŸeylerden feragat ediyoruz, bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± idame ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. PaylaÅŸÄ±yoruz yeri geliyor” diye konuÅŸtu.

BUGÜN BÄ°ZE YARIN BÄ°R BAÅžKASINA

Bu mücadelenin yalnÄ±zca Cargill iÅŸçilerinin mücadelesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özkan ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “Bu emeÄŸin mücadelesi. Bizim emekçi kardeÅŸlerimizin öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Yoksa bu ÅŸartlarda iÅŸ var, yok deÄŸil ama biz istiyoruz ki emek verdiÄŸimiz yerdeki mücadelemizi kazanalÄ±m, haklÄ± olduÄŸumuz mücadeleyi kazanalÄ±m. Bugün bize yarÄ±n bir baÅŸkasÄ±na. Biz bugün nasÄ±l ki bir baÅŸkasÄ±ndan destek bekliyorsak yarÄ±n herhangi bir ihtiyaç halinde aynÄ± ÅŸekilde biz destek vereceÄŸiz. Çünkü yaÅŸanmadan bazÄ± ÅŸeyler bilinmiyor maalesef. Ä°çinde olduÄŸumuz için artÄ±k daha çok farkÄ±ndayÄ±z bunun ne kadar deÄŸerli bir mücadele olduÄŸunu. O yüzden onlardan talebimiz mücadelelere göz kapamayÄ±n, kulak tÄ±kamayÄ±n. Bizlerin yanÄ±nda olun. Bizim istediÄŸimiz maddi deÄŸil, manevi destek. UmarÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuçlanÄ±r ve kazanan emek olur, hak olur.”

YERLÄ° VE MÄ°LLÄ° DÄ°YENLER DESTEK VERMEDÄ°

DireniÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nda kitle örgütlerine, siyasi partilere gittiklerini anlatan Özkan, serzeniÅŸte bulundu: “Ve açÄ±kçasÄ± iktidar partisinden hiçbir ÅŸekilde destek alamadÄ±k. Yerlilik, millikten dem vuruluyor bu dönem. Bizim çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸirket de yüzde yüz Amerikan sermayesi. Bu baÄŸlamda gösterilen tepkiler bizi sahiplenme noktasÄ±nda gösterilmedi. Gözleri görmeyen, kulaklarÄ± duymayan medya da ortada. DireniÅŸimiz 147 gün oldu. Destek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z medya kuruluÅŸlarÄ± da belli. Bunlardan biri de Evrensel gazetesi zaten.”

CARGILL SABIKALI BÄ°R ÅžÄ°RKET

Türkiye'de gerek uluslararasÄ±, gerekse ulusal ölçekteki ÅŸirketlerin hepsinin sendikalaÅŸmaya karÅŸÄ± belli bir tavÄ±rlarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Örgütlenme UzmanÄ± Suat KarlÄ±kaya da, “Bu memlekete gelip fabrika kurup, üretim yapÄ±p, ürettikleri mallarÄ± pazarlayan ÅŸirketler, bugün iÅŸçinin anayasal hakkÄ± olan sendikalaÅŸma hakkÄ±nÄ± bile çok görmekte. Zaten Cargill bu konuda 2012 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar attÄ±ÄŸÄ± 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±za sendikal tazminat ödedi. Cargill sabÄ±kalÄ± bir ÅŸirket. En son 17 Nisan tarihlerinde 14 tane sendika üyesi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±. 17 Nisan’dan bugüne kadar da bir direniÅŸ sergiliyoruz. Cargill’in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu yanlÄ±ÅŸtan geri adÄ±m atmasÄ±nÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸbaÅŸÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. AyrÄ±ca çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin Anayasal hakkÄ± olan sendikalaÅŸma hakkÄ±na saygÄ± duymasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N TAM DA BUGÜN BÄ°RLÄ°K OLMA GÜNÜDÜR

Mücadele edilmeden hiçbir ÅŸeyin kazanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n tecrübelerle sabit olduÄŸunu söyleyen KarlÄ±kaya ÅŸöyle devam etti: “Gerek Tekel direniÅŸ, gerek Nestle, gerek CocaCola... Bu mücadelelerin hepsinde mücadele ederek bir ÅŸeylerin kazanÄ±labileceÄŸini yaÅŸayarak gördük. Bize sunulandan daha fazlasÄ±nÄ±n hakkÄ±mÄ±z olduÄŸunu belirtmek isterim. HakkÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hukuksuz tutumlara karÅŸÄ± da iÅŸçilerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zorunluluÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü ortada bir kriz var ve bazÄ± iÅŸverenler bu kötü krizi fÄ±rsata çevirip iÅŸçileri haksÄ±z ve hukuksuz bir ÅŸekilde iÅŸten çÄ±karmaktadÄ±r. Ä°ÅŸçilerin tam da bugün birlik olma günüdür. Biz birlik olursak bizi yenebilecek hiçbir gücün olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Cargill iÅŸçileri de bu mücadeleyi kazandÄ±ÄŸÄ± gün bunu ispat etmiÅŸ olacaklardÄ±r. Daha önce nasÄ±l ki Nestle iÅŸçileri bunu ispat ettiyse Cargill iÅŸçileri de aynÄ± yönde ilerlemektedirler. Nestle’de 400 gün direnmiÅŸtik. Bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±ldÄ±, sendikal tazminatlarÄ±nÄ± aldÄ±lar. Buradaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Cargill iÅŸçileri gösterirse kazanacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bu mücadele yalnÄ±zca Cargill iÅŸçilerinin mücadelesi deÄŸil, tüm fabrikalarÄ±n, tüm iÅŸçilerin mücadelesi. Biz çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve emeÄŸin geleceÄŸini ancak birlikte olarak kurabiliriz.”

CARGÄ°LL Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YÜRÜYÜÅž PROGRAMI

Daha önce iki kere Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelerek Cargill yönetimine uyarÄ±larda bulunan iÅŸçiler, herhangi bir geri dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± için 13 Eylül PerÅŸembe günü tekrar Ä°stanbul’da bulunan genel müdürlük önüne yürüyecek. Cargill iÅŸçilerinin yürüyüÅŸ programÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

13 EYÜL PERÅžEMBE

Saat 10:30’da fabrika önünden Orhangazi’ye yürüyüÅŸe baÅŸlanÄ±lacak. Saat 14:00’da Orhangazi Cumhuriyet MeydanÄ±’nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacak ve gece meydanda konaklanÄ±lacak.

14 EYLÜL CUMA

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Yalova Ä°DO iskelesinin önüne ulaÅŸmak için yürünecek, gece burada konaklanÄ±lacak.

15 EYLÜL CUMARTESÄ°

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular Ä°skelesi istikametine gidilecek. YaklaÅŸÄ±k 25 km yürünerek yol kenarÄ±nda gece konaklamasÄ± gerçekleÅŸtirilecek

16 EYLÜL PAZAR

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular üzerinden Eskihisar'a geçilip Gebze Kent MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lacak. Gece burada geçirilecek.

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 17:01

www.evrensel.net