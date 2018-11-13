AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde iÅŸÃ§ilerin sendika hakkÄ± tanÄ±nmÄ±yor

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde sendikaya Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler sendika hakkÄ± iÃ§in direniyor: Ä°ÅŸÃ§iler geri alÄ±nsÄ±n TÄ°S imzalansÄ±n

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± AydÄ±n Ä°mar AÅž’de çalÄ±ÅŸÄ±rken DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸçinin direniÅŸlerinin 128. gününde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenlendi. AçÄ±klamada iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ± ve toplu sözleÅŸme imzalanmasÄ± talep edildi.

DÄ°SK/Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesinden çÄ±karÄ±lan 9 iÅŸçinin direniÅŸi sürüyor. 128 gündür direniÅŸte olan iÅŸçiler ve üyesi olduklarÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

Kent MeydanÄ±’ndan belediye önüne kadar yürünen eyleme DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Metin Ebetürk, DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± ve Ä°zmir’de GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve direniÅŸe geçen TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸ fabrikasÄ±ndaki iÅŸçiler ile GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse de katÄ±ldÄ±.

“BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z”, “YaÅŸasÄ±n örgütlü mücadelemiz”, “Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek”, “SarÄ± sendika istemiyoruz”, “Sendika haktÄ±r engellenemez” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde açÄ±klamayÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Metin Ebetürk okudu.

Ä°ÅŸçilerin daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve insanca yaÅŸayacak bir ücret istedikleri için sendikaya üye olduklarÄ±nÄ±, bu yüzden iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ebetürk, “Ä°ÅŸçiler tam 128 gündür iÅŸlerini geri almak için direniyorlar. AydÄ±n’da yaÅŸanan bu hak ihlali ‘Efeler iÅŸe iade edilsin’ kampanyamÄ±zla hem ülke hem de dünya ölçeÄŸinde duyurduk. AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Özlem ÇerçioÄŸlu’ya defalarca çözüm çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±k. Ancak ne yazÄ±k ki ÇerçioÄŸlu çözmek yerine yanlÄ±ÅŸta Ä±srar etti. SendikamÄ±zÄ±n toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yetkisine itiraz eden, üyelerimizi sendikamÄ±zdan istifa etmeye ve baÅŸka bir sendikaya üye olmaya zorlayan AydÄ±n Ä°mar AÅž’de çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin iÅŸ kolunu deÄŸiÅŸtiren ve son olarak da iÅŸçileri baÅŸka bir ÅŸirkete geçiren ÇerçioÄŸlu, çözüm yerine sendikal örgütlülüÄŸü sona erdirmek için her yolu denedi” dedi.

CHP’li Belediye BaÅŸkanÄ± ÇerçioÄŸlu’nun anayasayÄ±, sendikal hak ve özgürlükleri ve partisinin ilkelerini hiçe saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebetürk, yerel seçimlerin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÇerçioÄŸlu’nun bu konuda adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ebetürk son olarak, “Konfederasyonumuz DÄ°SK, bugüne kadar olduÄŸu gibi bugünden sonra da haklÄ± mücadelemize destek sunayÄ± sürdürecektir. Bu haklÄ± direniÅŸ er ya da geç baÅŸarÄ±ya ulaÅŸacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

Daha sonra konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da “Buradaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sendikalÄ±, örgütlü olmanÄ±n iÅŸten çÄ±karmanÄ±n bir gerekçesi haline geldiÄŸi ülkemizde Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n geleceÄŸinin mücadelesini veriyorlar. Buradaki örgütlenmeye karÅŸÄ± baskÄ±lar derhal son bulmalÄ±. AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi iÅŸçilerinin anayasal hakkÄ± olan sendikalaÅŸma hakkÄ±na saygÄ± göstermelidir. 128 gündür direniÅŸte olan 9 arkadaÅŸÄ±mÄ±z derhal iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmalÄ±, iÅŸyerindeki baskÄ±lara son verilmeli ve sendika ile toplu iÅŸ sözleÅŸmesine baÅŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 16:16

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