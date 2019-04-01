01 Nisan 2019 22:38
Aydın'da çimento fabrikasında patlama hasara yol açtı
Aydın'ın Söke ilçesindeki çimento fabrikasında yarı mamülün depolandığı siloda patlama meydana geldi.
Batısöke çimento fabrikası | Fotoğraf: Google Maps
Aydın'ın Söke ilçesinde çimento fabrikasında meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, fabrikadaki çimento yarı mamulünün depolandığı farin fırınında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Gaz sıkışması yüzünden meydana geldiği tahmin edilen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı, fabrikada hasar oluştu.
Patlamanın ardından tonlarca çimento etrafa saçıldı. (AA)
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