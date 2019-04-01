01 Nisan 2019 04:17
HDP'nin 8 eş başkanı dışında sadece 2 kadın başkanlığa seçildi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı 8 il dışında sadece Aydın ve Gaziantep'te kadın belediye başkanları seçildi.
Fotoğraf: DHA
Her bölgede eş başkanlık sistemiyle seçime giren HDP'nin dışında sadece 2 kentte belediye başkanlığını kadın adaylar kazandı.
Gaziantep'te AKP'li Fatma Şahin, Aydın'da CHP'li Özlem Çerçioğlu belediye başkanlığı seçimini kazanırken HDP'de ise Diyarbakır'da Hülya Alökmen Uyanık, Iğdır'da Eylem Çelik, Kars'ta Şevin Alaca, Mardin'de Figen Altındağ, Van'da Bedia Özgökçe Ertan, Batman'da Songül Korkmaz, Siirt'te Berivan Helen Işık, Hakkari'de Seher Kadiroğlu Ataş seçimler sonucu belediye eş başkanlığına gelen isimler oldu. (HABER MERKEZİ)