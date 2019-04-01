Mevsimlik işçiler koşulların iyileştirilmesini istiyor

Ayhan AYDOĞAN

Ankara

Polatlı, Ankara’nın en yoğun mevsimlik işçinin çalıştığı ilçesi. Çoğunun Kürt ve Suriyeli işçilerin oluşturduğu mevsimlik işçilere göre yaşadıkları en büyük sorun İş Kanunu kapsamının dışında kalmaları, okul, ulaşım ve tuvalet sorunu.

Görüşleri aktarmaya başlamadan önce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde istisna olarak belirtilen işlerde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmadığını belirtelim. Yasaya göre, 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler İş Kanunu’na tabi değil.

13 yaşındaki Bertan ile konuşmaya başladığımızda tarımda çalışan çocuk işçilerin geleceklerinin nasıl ellerinden alındığını anlıyoruz. Bertan Urfa’dan geliyor. Ailesiyle gelmese memlekette bakacak kimse yok, ailesiyle gelince de okul yarım kalmış. Burada geçici olarak bir okula yerleştirmişler ama hem veliler çocuklarının tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte okumasını istememişler hem de tarlanın yanına kurdukları barakalardan okula traktörle gidip gelmek çok zor gelmiş. Bertan’ın bir de 2 yaşında kardeşi var. O da tarlanın yanındaki ağacın altında geçiriyor tüm günü. İşçiler hem ilçe belediyesinden hem de Milli Eğitim Bakanlığından okul öncesi çocukların bakımı ve çocuklar için geçici okul kurulmasını talep etmişler ama henüz bir cevap alamamışlar. Bertan’ın anlattıklarına ek olarak en fazla çocuk işçi ölümünün de mevsimlik tarım işçiliğinde olduğu notunu da düşelim.

‘İŞÇİLERİ TAŞIYAN TRAKTÖRLERİ DENETLESİNLER’

Bir diğer konuştuğumuz işçi ise Bertan’ın amcası Hasan Amca. Hasan Amca’ya belediyeden yerel yönetimlerden ne gibi bir beklentisi olduğunu sorduğumuzda, “Bizlerin taşındığı araçları denetlesinler başka bir şey istemiyoruz” diyor. Hasan Amca ve diğer işçiler traktör römorkunda 30 kişiyle her gün barakalardan tarlaya gittiklerini, bunu yaparken ana yola da çıktıklarını fakat ne bir polisin ne de başka bir görevlinin bir şey söylemediğini anlatıyor.

Kadın işçilerle olan sohbetimizde, işçiler yukarıdaki işçilerin şikayetlerini paylaşmakla beraber tuvaletin ve hijyenin de büyük bir sorun olduğunu belirtiyorlar. Polatlı’ya hasadın başında geldiklerinde ilçe jandarma komutanı ve belediyeden yetkililerin geldiğini, onlardan da seyyar tuvalet talebinde bulunduklarını ama onun bile karşılanmadığını söylüyorlar. Her gün barakalardan çıkmadan ihtiyaçlarını giderdiklerini, sıcağın alnında tuvalete gitmemek için suyu bile gıdım gıdım içtiklerini anlatıyorlar.

Tarım işçilerinin iş yasası kapsamı dâhilinde olma, kendi topraklarını ekip biçebilmeleri gibi ana taleplerinin çoğu merkezi siyasetle alakalı konular. Ancak yerel yönetimlerden de en azından insani koşullarda çalışmalarını sağlayacak talepleri bulunuyor.