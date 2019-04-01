01 Nisan 2019 03:35

Mevsimlik işçiler koşulların iyileştirilmesini istiyor

Ankara Polatlı'da çalışan Kürt ve Suriyeli tarım işçilerinin en büyük sorunu, İş Kanunu kapsamı dışında kalmaları, okul, ulaşım ve tuvalet olmaması.

Mevsimlik işçiler koşulların iyileştirilmesini istiyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Ayhan AYDOĞAN
    Ankara

    Polatlı, Ankara’nın en yoğun mevsimlik işçinin çalıştığı ilçesi. Çoğunun Kürt ve Suriyeli işçilerin oluşturduğu mevsimlik işçilere göre yaşadıkları en büyük sorun İş Kanunu kapsamının dışında kalmaları, okul, ulaşım ve tuvalet sorunu.

    Görüşleri aktarmaya başlamadan önce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde istisna olarak belirtilen işlerde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmadığını belirtelim. Yasaya göre, 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler İş Kanunu’na tabi değil. 

    13 yaşındaki Bertan ile konuşmaya başladığımızda tarımda çalışan çocuk işçilerin geleceklerinin nasıl ellerinden alındığını anlıyoruz. Bertan Urfa’dan geliyor. Ailesiyle gelmese memlekette bakacak kimse yok, ailesiyle gelince de okul yarım kalmış. Burada geçici olarak bir okula yerleştirmişler ama hem veliler çocuklarının tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte okumasını istememişler hem de tarlanın yanına kurdukları barakalardan okula traktörle gidip gelmek çok zor gelmiş. Bertan’ın bir de 2 yaşında kardeşi var. O da tarlanın yanındaki ağacın altında geçiriyor tüm günü. İşçiler hem ilçe belediyesinden hem de Milli Eğitim Bakanlığından okul öncesi çocukların bakımı ve çocuklar için geçici okul kurulmasını talep etmişler ama henüz bir cevap alamamışlar. Bertan’ın anlattıklarına ek olarak en fazla çocuk işçi ölümünün de mevsimlik tarım işçiliğinde olduğu notunu da düşelim.

    ‘İŞÇİLERİ TAŞIYAN TRAKTÖRLERİ DENETLESİNLER’

    Bir diğer konuştuğumuz işçi ise Bertan’ın amcası Hasan Amca. Hasan Amca’ya belediyeden yerel yönetimlerden ne gibi bir beklentisi olduğunu sorduğumuzda, “Bizlerin taşındığı araçları denetlesinler başka bir şey istemiyoruz” diyor. Hasan Amca ve diğer işçiler traktör römorkunda 30 kişiyle her gün barakalardan tarlaya gittiklerini, bunu yaparken ana yola da çıktıklarını fakat ne bir polisin ne de başka bir görevlinin bir şey söylemediğini anlatıyor.

    Kadın işçilerle olan sohbetimizde, işçiler yukarıdaki işçilerin şikayetlerini paylaşmakla beraber tuvaletin ve hijyenin de büyük bir sorun olduğunu belirtiyorlar. Polatlı’ya hasadın başında geldiklerinde ilçe jandarma komutanı ve belediyeden yetkililerin geldiğini, onlardan da seyyar tuvalet talebinde bulunduklarını ama onun bile karşılanmadığını söylüyorlar. Her gün barakalardan çıkmadan ihtiyaçlarını giderdiklerini, sıcağın alnında tuvalete gitmemek için suyu bile gıdım gıdım içtiklerini anlatıyorlar.

    Tarım işçilerinin iş yasası kapsamı dâhilinde olma, kendi topraklarını ekip biçebilmeleri gibi ana taleplerinin çoğu merkezi siyasetle alakalı konular. Ancak yerel yönetimlerden de en azından insani koşullarda çalışmalarını sağlayacak talepleri bulunuyor.

     

    ÖNCEKİ HABER

    İHD, yerel seçimle ilgili geçici gözlem raporunu açıkladı
    SONRAKİ HABER

    Muğla’da ulaşım zammı sonrası öğrencilerden boykot: #OtobüsteDeğilBoykottayız
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Emekçi ya zamlar altında ezilecek ya da mücadele edecek!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Aman ne güzel... Restorasyonumuz mu olacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Bir retweete bakmıyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İtalya’da tutuklanan Kaptan Carola Rackete için "serbest bırakılsın" kararı
    İtalya’da tutuklanan Kaptan Carola Rackete için "serbest bırakılsın" kararı

    Akdeniz'deki mültecileri kurtardığı gemisi Sea-Watch 3 ile İtalyan limanına yanaştığı için tutuklanan Kaptan Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına hükmedildi.

    Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!
    Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!

    Meksika'daki "Feria Mesoamericana" gözaltı merkezinde tutulan Haitili mülteci anne tüm dünyaya seslendi: Oğlum ölüyor, lütfen yardım edin!

    İşçinin hakkına göz diken Koç'un TÜPRAŞ'ı Türkiye'nin en büyük şirketi
    İşçinin hakkına göz diken Koç'un TÜPRAŞ'ı Türkiye'nin en büyük şirketi

    TİS sürecinde işçilerin hakkına göz diken Koç'a bağlı TÜPAŞ, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci sırada.

    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!
    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!

    Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Yüksek Hakem Kurulunun TÜPRAŞ'ta sözleşme süresini 3 yıla çıkaran ve patronun dayatmalarını getiren karara dair açıklama yaptı.

    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi
    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketi ile Genel-İş arasındaki toplu iş sözleşmesinin arabulucu süreci sona erdi. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasıyla grev ilamının asılması bekleniyor.

    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü
    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü

    Rusya'da askeri bir denizaltıda yangın çıkması sonucu 14 denizci yaşamını yitirdi. Olay sonrası radyasyon sızıntısı iddiaları ortaya atılırken Norveç, ölçümlerin normal olduğunu duyurdu.

    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz
    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

    30 Haziran'da aramızdan ayrılan Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı'yı uğurluyoruz. Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı
    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı

    Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a Fetullah Gülen'e hakaret içerdiği iddia edilen yorumları siteden kaldırmadığı gerekçesiyle verilen 5 ay hapis cezasının hükmü açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD oldu
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları tamamlandı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları tamamlandı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    Arjen Arî’nin kitapları set oluyor
    Arjen Arî’nin kitapları set oluyor
    LGS tercihleri ve yerleştirme işlemlerine dair sık sorulan 32 soru ve cevapları
    LGS tercihleri ve yerleştirme işlemlerine dair sık sorulan 32 soru ve cevapları
    GÜNCELLENDİ
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?

    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar, yaşadıkları süreci Evrensel'e anlattı.

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor
    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık alanının yakınındaki ağaçlar, özel bir marketin başka yere taşınması gerekçe gösterilip "Budanıyor" denilerek kökten kesildi.

    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi
    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi

    KYK, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün isteğiyle ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 23 öğrencinin  öğrenim kredisini kesti.

    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki
    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki

    Ekrem İmamoğlu Sivas Katliamı için “Katliam” yerine “olay”, Mansur Yavaş ise “provokasyon” dedi, sosyal medyadan tepki geldi. Mansur Yavaş düzeltme yaptı.

    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır
    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü ve LGBTİ+'ları "Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır" diyerek hedef gösterdi.

    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi
    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi

    Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 can, katliamın 26. yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla Sivas’ta anıldı: Devletin Sivas’la yüzleşmesi gerekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik

    Tecavüz sanığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B. cezaevinden çıkınca bir günde emekli edildi. Hasan B.'nin cinsel tacizden 5 disiplin cezası olduğu öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin
    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin

    Libya ile AKP Hükümeti arasında yükselen gerilime dair açıklama yapan Emek Partisi, Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden elini çekmesi çağrısı yaptı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı
    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir depoda, Melih Gökçek'in "ben yaptırmadım" dediği "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde
    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde

    Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde çalışırken ödenmeyen ücretleri için grev başlatan işçiler, grevin 16. gününde bir kez daha yetkililere seslendi.

    Bahçeli’den AKP'lilere: Sistemi tartışıp CHP'nin değirmenine su taşımayın
    Bahçeli’den AKP'lilere: Sistemi tartışıp CHP'nin değirmenine su taşımayın

    Devlet Bahçeli'den AKP’li yöneticilere: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kamuoyu önünde tartışmaları CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır.

    Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım
    Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım

    Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, önümüzdeki günlerde komisyona sunacakları teklifle ilgili detayları paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı
    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı

    İstanbul İkitelli'de dün gece yaşanan gerilim, taciz ve tecavüz iddialarının kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte Suriyeli avına dönüştü. Mahalledeki gerilimi ve saldırıları yurttaşlarla konuştuk.

    Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır
    Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben Sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini düşünüyorum.