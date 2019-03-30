Sezai Temelli: Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz

Şırnak'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bize diyor ki 'defolun gidin'. Bizde diyoruz ki burası bizim vatanımız. Yarın sandığa gidiyoruz. Gidecek olan sensin. Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz" dedi.

"Baktı seçimleri kaybediyor, 'Kürt kardeşlerim' demeye başladı. Seçimler başladı mı 'Kürt kardeşleri' oluyoruz, seçimler bitince bize kurt işareti yapıyor. Bu oyunu bu halk yarın sandıkta bozacak" diyen Temelli "17 yıldır iktidardasınız ülkeyi nereye sürüklediniz. İnsanlar işsiz, kadınlar yoksul, çiftçi, esnaf mağdur. Gel bak bir bu Şırnak'a ne sorunu var. Arkanıza bakın, bu Şırnak mıdır. TOKİ demek talan demek. Utanmadan Şırnak'ta müteahhit akıllarıyla oy istiyorlar. Buna verecek tek oyumuz yok. Biz Şırnak'ı kendimiz yönetmek istiyoruz, halkla yönetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Oy kullanma ve sandıklara sahip çıkma çağrısı yapan Temelli, "Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerde de AKP-MHP'yi gerileteceğiz. Onun için yarın herkes Şırnak'ta, Cizre'de, Kars'ta, Amed'de oy kullanacağımız gibi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de de oyumuzu kullanacağız. Onun için yarın irademize sahip çıkacağız. Türkiye'nin demokrasi, barış yolunu açtınız. Herkesin umut ettiği barış ve demokrasi yolu 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'yi kaplayacak" dedi. (HABER MERKEZİ)

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