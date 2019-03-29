HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bir oy çok önemli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, final mitingini Iğdır’da yaptı. Belediye Meydanı’nda gerçekleşen mitinge, kent milletvekili Habip Eksik, Iğdır Belediyesi Eşbaşkanı Murat Yikit, Iğdır Belediyesi Eşbaşkan Adayları Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş, ilçe belediye eşbaşkan adayları da katıldı. Alanı dolduran binler, davul zurna eşliğinde halaylarını çekerken, kadınlar renkli kıyafetleriyle miting meydanına renk kattı. Alana sığmayanlar etraftaki evlerin ve işyerlerinin balkonundan mitingi izledi.

TEK YATIRIM CEZAEVİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, son miting konuşmasını yaptı. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Buldan, şöyle konuştu: “Ağrı Dağı ve Iğdır Ovası’nın yer aldığı bu coğrafyada tarım ve hayvancılığı bitiren bu zihniyetin artık kabul edilmemesi gerekiyor. Burada tek bir fabrika yok, olanlar da tek tek satılıyor. Burada işçilerimiz, pamuk yetiştirirken, o pamuk fabrikasının bile kapatılmasına tanık olduk. Iğdır halkı ne pamuk yetiştirebiliyor ne de herhangi bir kazanç elde edebiliyor. Esnafımızın borç nedeniyle dükkanını kapatıp evlerine gittiğini biliyoruz. Mağdur olan esnafımız da tercihini yapmak zorunda. Bu ülkede borçlu olmayan tek kişi var o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. 80 milyon insan yoksuldur. Buraya yapmış olduğu tek yatırım Iğdır Cezaevi’dir. Bunu her gün öve öve bitiremiyor. İnsanları tutuklayıp cezaevine göndermek için yaptılar. Oysa Iğdır halkını cezaevlerine değil, yatırıma, işe ihtiyacı var.”

Erdoğan'ın Ahmet Türk'ü hedef göstermesine tepki gösteren Buldan, “Ahmet Türk gibi barış dönemlerinde her zaman elini taşın altına koyan, saçlarını barış için ağartan bir insanı belediye eşbaşkanı olmuş diye bu kadar karalamak hiç kimsenin haddi değildir” dedi.

‘31 MART’TA BÜYÜK DERS VERELİM’

31 Mart tarihinin büyük fırsat olduğunu dile getiren Buldan, “31 Mart’ta iktidara büyük bir ders verelim. Sakın ben oy kullanmayacağım demeyin. Bir oy çok önemli” diyerek, halka oylarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Miting, sanatçı Serhat Çarnewa ve Cevdet Bağca’nın seslendirdiği şarkılarla sona erdi. (HABER MERKEZİ)