İzmir'de yerel yönetimler ve mülteciler forumu yapıldı

İzmir'de mülteciler ve yerel yönetimlerle ilgili yapılan forumda mültecilerin kentlerin yeni hemşehrisi olduğunu belirtildi ve yeni yerel yönetimlerin mültecilerle ilgili çalışmalar yapması gerektiği dile getirildi.

Konak Mülteci Meclisi, Yerel Yönetimler ve Mülteciler başlıklı bir forum gerçekleştirdi. Foruma Suriyeli, Iraklı, İranlı ve Afganlı mülteciler, mülteci alanında çalışan derneklerin temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Forumda, seçimler sonrasında oluşacak yeni yerel yönetimlerin mültecilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri konuşuldu.

Forumun açılışında konuşan Konak Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, mülteciliğin temel bir hak olduğunu ve bu hakkın uluslararası sözleşmelerle de koruma altında olduğunu hatırlattı. Mültecilerin kentlerin yeni sakini olduğunu ifade eden hemşehrilik hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hemşehrilerin kentin yönetimine katılma ve hizmetlerinden faydalanma hakkı olduğunu dile getirdi. Hüsünbeyi, yerel yönetimlerin mültecilerle ilgili sorumluluğunu anlattı. Hüsünbeyi, dil, entegrasyon, mesleki eğitim, barınma alanlarında çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.

'YENİ YÖNETİMLER MÜLTECİLERE ÖNEM VERMELİ'

Ardından konuşan İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih, mültecilerin altı yedi yıldır İzmir'de yaşadığını bilgisini vererek “Yerel yönetim seçimleri mülteciler açısından önemli. Çünkü kente dair hiç bir hakkımız yok. Yeni seçilecekler yönetimlerin mültecilere önem vermesini istiyoruz. Bazı adayların oy toplamak için mültecileri göndermeye yönelik söylemleri ucuz siyasettir. Bu süreçte bazı adaylar kara propagandalar yaptı. Bu söylemler toplumda gerginlik yaratabilir” dedi.

'OYUMUZ YOK AMA FİKİRLERİMİZ VAR'

Yerel yönetimler hizmet yapmak için var olduğunu dile getiren Salih Ali şunları söyledi:

“Dışlamak için değil. Bütün Türkiye'de 53 bin mülteci oy kullanacak. Bu rakamlar seçimlerin sonuçlarına etki etmez. Oyumuz yok ama birlikte yaşıyoruz ve bizim de fikirlerimiz ve katkılarımız olabilir. Kadın, çocuk ve engelli mültecileri güçlendirmek için yerel yönetimler çalışmalar yapabilir. Biz bunu Ankara'dan değil yerel yönetimlerden bekliyoruz. Sığınma evlerinin kapıları zor koşullarda olan kadınlara da açılabilir.”

'BELEDİYELERİN MÜLTECİLERE BAKAN BİRİMLERİ YOK'

Ardından söz alan İranlı Mülteci Farah da mültecilerle ilgili çıkan yalan yanlış bilgilerin ve nefret söylemlerinin devletin politikalarından kaynaklı olduğunu ifade ederek “Devlet imzaladığı uluslararası sözleşmelere dikkate alırsa bizim için önemli bir adım olacak. Biz bir çok kez belediyelere gittik ama mültecilere bakan bir birimleri ya da mültecilerin yaşadıkları sorunlarına yönelik çözüm önerileri yok. Bu konuda da çalışmalar yapabilirler” dedi.

'MÜLTECİLERİN DE FİKİRLERİ ALINMALI'

Iraklı Mülteci İman da “Belediyelerin mültecilerle ilgili kalıcı projeler gerçekleştirmesi gerekiyor. Entegrasyon konusunda adım atabilir. Mültecilerin de eğitim ve sağlık gibi konularda fikirleri alınabilir” dedi. Suriyeli mülteci Hael Srour ise şunları söyledi:

“Yerel yönetimler, çalışma yaşamı konusunda adımlar atabilir, iş sahaları yaratabilirler. Mülteciler de bu konuda çalışmaya ve yardımcı olmaya hazırlar. Kent konseylerinin mülteci meclisi değerli çalışmalardır.”

'MÜLTECİ KONUSUNDA DUYARSIZ KALDILAR'

Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği Başkanı Yalçın Yanık da “İzmir'deki yerel yönetimler mülteci alanında gerekli hizmeti sunamadılar. Yeri geldi Kültürpark'ı bile mültecilere çok gördüler. Çeşitli dernekler çalışmalar yaptı ve mültecilerin sorunlarını yerel yönetimler sahiplenmedi, bu konuda duyarsız kaldılar. Mültecilerin sorunlarını dile getiren siyasi parti olmadı. Daha da gecikmeden oluşturacağımız mültecilerle ilgili yerel yönetimleri çalışma yapmaya zorlamalıyız” dedi.

Seçimlerin ardından Konak Mülteci Meclisi'nin yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları devam edecek. (İzmir/EVRENSEL)