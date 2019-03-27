Tutuklu yargılanan ETHA çalışanlarının davasında yine tahliye çıkmadı

“Terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 11 aydır tutuklu yargılanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 13 Haziran’a ertelendi.

Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp, gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 19 Nisan 2018’de tutuklanmışlardı. Geçtiğimiz celse mütalaasını sunan savcı, Şahin ve Gayıp ile tutuksuz yargılanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri Ferhat Pehlivan ve Gülsen İmre’nin cezalandırılmasını istemişti. Davanın dördüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Şahin ve Gayıp ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı.

‘TUTUKLULUK CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜ’

Avukat Kader Tonç, Gayıp’ın yasadışı bir örgütle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir delilin olmadığını belirterek, müvekkili hakkındaki tüm delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Gayıp’ın gazetecilik faaliyetlerinin suçlama konusu yapıldığını vurgulayan Tonç, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Tonç, yaklaşık 1 yıldır süren tutukluluğun cezalandırmaya dönüştüğünü kaydederek Gayıp’ın tahliyesini talep etti. Şahin’in avukatı Özcan Karakoç da, delillerin tamamı toplanmadığı halde mütalaa verilmesini eleştirdi. Kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepte bulunan Karakoç, tahliye talebinde bulundu.

‘BASINA YÖNELİK BASKI SİYASİ TUTUM’

Tutuklu olmalarının siyasi konjonktürle ilgili olduğunu söyleyen Gayıp, “Özgür basın geleneğinin savunucusu olduğumuz için tutukluyuz” dedi. Gayıp, tahliye talep etti. Şahin ise şöyle konuştu:

“Muhalif basına yönelik saldırıların 1 yıl önce tanığıydık. İçeride olduğumuz 1 yıla yakın zamanda da gazetelerden takip ettik. Basına dönük bu baskı artık siyasi tutum olmaktan çıkmalı. Basına yönelik sansür ve tutuklama ile sonuç elde edilemeyeceği açık. Özgür basın emekçileri hakikati paylaşmaya devam edecek.Tahliyemi istiyorum.”

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEPLERİNE RET

Taleplere ilişkin görüşü sorulan savcı, mütalaasını tekrar ederek Gayıp ve Şahin’in üzerlerine atılı suçların tutuk miktarının dikkate alınarak tutuk hallerinin devamını istedi. Savcı, dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin de reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, ‘kuvvetli suç şüphesinin ve somut delillerin varlığını’ gerekçe göstererek Gayıp ve Şahin’in tutukluluğuna devam kararı verdi. Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddeden mahkeme duruşmayı 13 Haziran, 13.30’a bıraktı. (İstanbul/EVRENSEL)