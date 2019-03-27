İHD: Çocukların talepleri adayların projelerine giremiyor

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, belediye başkan adaylarına çocukların haklarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini iletmek üzere basın açıklaması düzenledi.

Beyoğlu’daki İHD İstanbul Şubesi'nde gerçekleşen basın açıklamasına İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de katıldı. Açıklamanın yapıldığı salona, “Çocuklar oy verir” pankartı asıldı.

Basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Aryen Aslan okudu. Aslan, seçime 4 gün kaldığını belirterek, “Çarpık kentleşme, ekonomik çıkar amaçlı yapılaşma, betonlaşmanın toprağı tamamen örtmesi nedeniyle; hareket alanı daraltılmış, kentini dolaşamayan, sokağını tanımadan büyüyen, oyun alanları olmayan, toprağa, doğaya ve kendi dışındaki canlılara yabancı, trafiği yoğun, havası kirli, gürültülü ortamlara mecbur çocukların sayısı her geçen gün artmakta. Binaların arasına sıkışmış çocuk parkları, sayıca yetersiz olmaları yanında her yaş grubuna hitap edecek yeterli donanımdan da yoksun. Ya da çocuklar AVM’ler içinde genellikle dışarıya penceresi bile olmayan oyun salonlarına mecbur bırakılıyor” dedi.

Yoksulluğun da çocuklar için sorun olmaya devam ettiğine değinen Aslan, “Çocukları koruyan yeterli tedbirler alınmadığı için çocukların çalıştırılması, suça sürüklenmeleri, sokakta yaşamaları ve istismara uğramaları da engellenemiyor. Yetişkinlerin seçtiği ve çocukların maruz kaldığı yerel yönetimlerin, çocuklar için yapabilecekleri çok şey var ama bu haklar, seçim vaatleri ve planlanan projeler arasına dahi çok nadir girebiliyor” dedi.

ÇOCUKLARIN TALEPLERİ

Aslan, İHD olarak çocukların taleplerini sorduklarını ve şu karşılıkları aldıklarını açıkladı:

Bütün mahallelerde spor salonları olmasını, futbol, basketbol, jimnastik, bale, buz pateni ve yüzme havuzlarının olmasını istiyorum.

Bütün mahalledeki çöplerin toplanmasını, temiz çevre istiyorum.

Trafikte arabalar azalsın.

Okula gitmemiz için servisler ücretsiz olsun.

Okulda bir değil iki kantin olsun.

Bisiklet sürebilmek için boş alanlarımız olsun.

Yürüdüğümüz kaldırımlar dar ve taşları kırık.

Voleybol oynamak istiyorum ilkokulda yok ortaokulda var.

Her yerde parklar olsun istiyorum, arkadaşlarımızla oynamak için.

Mahallemizde ücretsiz film izleyeceğimiz yerler olsun.

Ücretsiz ve sınırsız internetimiz olsun.

Çok oyuncağın olduğu büyük bir yer olsun.

Aslan son olarak şunları söyledi:

“Sağlıklı bir çevre ya da eğitimin planlanması gibi konularda belediyeler yetki ya da olanaksızlıktan söz ederek sorumluluktan kurtulmayı seçti bu güne kadar. Oysa her konuda en azından tamamlayıcı önlemler alabilir ve imkanlar yaratabilirler. Bu yüzden, çocuklar mazeret değil, ihtiyaçlarının karşılanacağına dair projeleri duymak istiyor.” (İstanbul/EVRENSEL)