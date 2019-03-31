Elazığ | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Kentte sandıkların yüzde 98'i açılırken Şahin Şerifoğulları yüzde 40.6, Bilal Çoban yüzde 34.42 oy oranında.

ELAZIĞ'DA SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

Elazığ, uzun süredir AKP’li isimlerin belediye başkanlığı yaptığı bir il. Son yerel seçimde AKP’nin %55 oy oranı ile güçlü çıktığı Elazığ’da ikinci olan aday %29 ile MHP’nindi.

Elazığ kent merkezinde yerel seçimlere dair genel hava her ne kadar AKP’nin adayı Şahin Şerifoğulları’nın kazanacağı yönünde olsa da geçmiş yerel seçimler kadar yüksek bir oy oranının beklenmediği ifade ediliyor. Bunun temel sebebi ise uzun yıllardır AKP’li belediye başkanlarının yönetiminde olan şehirde başta altyapı olmak üzere biriken sorunlar. Bununla beraber ekonomik krizle ülke genelinde AKP iktidarına karşı yükselen tepki de 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Elazığ’da eskisi kadar rahat olamayacağının işareti.

Elazığ’da yerel sorunlar ve beklentiler

AKP ve MHP’nin ayrı ayrı adaylar gösterdiği Elazığ kent merkezinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti (Millet İttifakı adayı), Saadet Partisi (SP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Vatan Partisi ve Türkiye Komünist Partisi de aday gösterdi.

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ELAZIĞ’DA HANGİ PARTİ KİMLERİ ADAY GÖSTERDİ?

AKP: Şahin Şerifoğulları

HDP: Mehmet Kılıçtepe

MHP: Bilal Çoban

İYİ Parti: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı adayı)

SP: Haluk Arslan

BTP: Abdul Cemil Üner

Vatan Partisi: Mehmet Bedri Gültekin

TKP: Yavuz Karamahmutoğlu

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ELAZIĞ'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM ELAZIĞ SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ELAZIĞ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ELAZIĞ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SONUÇLARI