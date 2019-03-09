Elazığ’da yerel sorunlar ve beklentiler

Evrensel gazetesi okuru

Elazığ

Belediyeyi piyasa mantığı etrafında yöneten, özelikle yoksul emekçi mahallelere yatırım yapmayan bu mahallelerdeki insanları sadakaya muhtaç hale getiren yoksulluk yardımları, toplu sünnet törenleri iftar çadırlarında yemekler ile belediyeyi yönetmeye çalışıyorlar.

Kentsel dönüşüm adı altında merkezi yerleri ranta açan, yoksul emekçilerin yaşadığı yerleri müteahhitlerin insafına bırakan durumlar yaşandı. ‘Doğunun incisi Elazığ olacak’ diye oy veren halk Elazığ’ın gün geçtikçe kötüye gittiğini görmeye başladı. Elazığ Belediye Başkanını seçmeye çok az bir zaman kala belediyeyi, belediye başkanını, önceki belediye başkanlarını ve yaptıklarını çevremizde konuşuyoruz. İlk akla gelen Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu Elazığ’ın birçok yerine çiçek ektiği için, Çiçekçi Süleyman lakabını alan başkan vaatlerinin bir kısmını yaptı bir kısmı ise kaldı. Sonraki seçimde üç parti yarıştı. Seçimi kazanan ısmarlama başkan olarak Elazığ’a geldiğini düşündüğümüz Mücahit Yanılmaz oldu. Vaatleri ise Süleyman Selmanoğlu’dan farksız değildi. Kaç dönemdir AKP çok büyük bir farkla bu seçimleri kazandı. Ama bu gün AKP, MHP İyi Parti ve Saadet Partisi seçime asılmış durumda. Bu seçim öyle çantada keklik gibi görünmüyor. AKP belediye başkanları bu güne kadar verdikleri sözlerin çok az bir kısmını yerine getirdi. Kaç dönemdir AKP’nin elinde olan belediye Elazığ’da son bir ayda duyduklarımızla aslında hem öncesi hem de bundan sonrası için de fikir sahibi olmamız için yeterli. Kaç dönemdir AKP’nin elinde olan belediye atık su tesisinin bir buçuk aydır trafonun arızalı olması nedeniyle atık suları Keban Barajına atması yanında bulunan içme su borularının çatlak olması bizleri şaşırtmadı. Suların kesilip tekrardan geldiğinde çamurlu akması altyapısının ne kadar kötü olduğunun da büyük bir göstergesiydi. Hayvan bakım yerinde vurdumduymazlık, bir yıl olmadan döşenen kaldırımların tekrar sökülüp yerine yenilerinin yapılması, yeni yapılan asfaltların fazla uzun sürmeden çatlaması, Evrensel’de yapılan haberden sonra tekrar onarılması vb. Bu saydıklarım seçim döneminde gördüklerimdir. Uzun zamandır AKP’nin elinde olan belediyede kim bilir daha neler oldu. Sosyal belediyeciliği bir torba sanıp yaptıkları her şeyi bu torbaya atıyorlar. Elazığ’da caddelerin dar olmasından dolayı trafik ve otopark sorunu altyapının yenilenmemesi… Klasik belediyecilik anlayışı gibi devam eden yol, kaldırım, çöp hizmetleri bir lütufmuş gibi insanların gözüne sokuluyor. Oysa olması gereken işlerdir. MHP, AKP, İyi Parti seçim vaatlerini açıkladılar. Saadet Partisinin henüz bir seçim vaadi yok. MHP adayının seçim vaatleri inandırıcı gelmiyor, İyi Partinin adayının ise ciddi şekilde bir vaadi yok. AKP Belediye Başkanının vaatleri ise her seçim aynı.

2004 yılından beri AKP’nin vaatleri aynı. EŞTİ terminalinin güney çevre yoluna taşınması, doğu garajı ve mini terminalin yenilenmesi, otoparkların yapılması, Harput’ta teleferik yapılması (şimdi de Harput cam teras) vb. birçok vaat şimdikiyle aynı. Belediyeyi kazanandan beklentim yapılacak projelerin ranta değil halka yönelik olması. Parkların, bahçelerin, şirketleri değil insanları özgürleştirmesi, belediyede alınan kararlara halkın katılımının olmasıdır.