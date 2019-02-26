HDP Karakoçan adayı Serap Doğan Mutlu'nun adaylığı reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Elazığ Karakoçan İlçe Belediye Eşbaşkan adayı Serap Doğan Mutlu’nun adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından kesin karar ile reddedildi. İlçe Seçim Kurulu Mutlu’nun adaylığının ret etme gerekçesini ise Mutlu’nun daha önce yargılandığı bir davayı gösterdi. Adaylığı önünde herhangi bir engelin olmadığı ile ilgili kurumlar tarafından araştırmaların yapıldığını belirten Mutlu, ilgili kurumların adaylığı için herhangi bir engelin olmadığının kendisine aktarıldığını ifade etti.

"KAYYUM GİDENE KADAR ÇALIŞACAĞIM"

Adaylığının reddedilmesine ilişkin konuşan Serap Doğan Mutlu, “Bu durum benim moralimi bozmamıştır. Tam tersi seçim bitene kadar yeni adayımızın yanında tüm çalışmalara katılmam için bana sorumluluk yüklemiştir. Ben tarihi sorumluluğun bilincindeyim. Kayyım gidene kadar buradayım. Hep birlikte çalışıp kazanacağız” dedi.

NAZİMİYE ADAYI ÖZKAN ARSLAN'A DA RED

Dün de Devrimci Güçbirliği Nazimiye adayı Özkan Arslan’ın adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından kesin kararla reddedilmişti. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen başvuraya yapılan itiraz da kabul edilmeyerek Arslan’ın adaylığı kesin olarak reddedildi. Arslan’ın adaylığının iptal edilmesinin gerekçesi ise 2012’de Peri Vadisi’nde yapılmak istenen baraj ve HES’lere karşı yapılan eylem ve etkinlikler olarak gösterildi.

Arslan, o dönem gözaltına alınmış ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Arslan’ın koşullu bırakılması üzerinden 2 yıl, infaz süresinin dolmasının üzerinden ise 1 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen “seçme ve seçilme hakkı”nı düzenleyen memnu haklarından yoksun bırakıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)