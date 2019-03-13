Elazığ'da kadın muhtar adayları: Mahallemizi birlikte yönetelim

Zeynep TAĞTEKİN

Yıldıray COŞKUN

Elazığ



Elazığ’da Fevzi Çakmak ve Yeni Mahalle’de kadın muhtar adayları ile konuştuk. “Mahallemizi birlikte yönetelim” diyen adaylar, kadınlar ve çocuklar için iyi vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak istediklerini dile getiriyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtar Adayı Bilgen Talakan 42 yaşında ve üç çocuk annesi. Bugüne kadar mücadele ederek ekmeğini kazandığını söyleyen Talakan, “Emekçi bir kadınım. 5 yıl Elazığ Şeker Fabrikasında, 10 yıl Orman İşletme Müdürlüğünde ardından da SODES’te çalıştım” diyor. Başta eşi karşı çıksa da şimdilerde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen Talakan, “Mahalleli kadınlar artık kadınların lafı dinlensin istiyorlar. Mahalledeki kadınlardan çok güzel tepkiler alıyorum” diyor.

"SORUNLAR HALKLA ÇÖZÜLECEK"

20 senedir bu mahallede yaşadığını ve Elazığ’ın diğer mahallelerine göre Fevzi Çakmak Mahallesi’nin eşit hizmet görmediğini dile getiren Talakan, birlikte yöneteceklerini söyleyerek, “Halk toplantılarıyla mahallemizin sorunlarını belirleyip, çözüme kavuşturalım. Alınan kararlar doğrusuyla yanlışıyla hepimizin kararı olsun. Mahallemizin en büyük sorunları işsizlik ve uyuşturucu kullanımı ve birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. İstiyorum ki meslek kursları, kadınların eğitim alıp daha verimli vakit geçirebilecekleri kadın evleri olsun” diyor.

"KADINLAR FAZLASIYLA GERİDE BIRAKILIYOR"

8 yıldan beridir Yeni Mahalle’de yaşayan Muhtar Adayı Saniye Dağtaş, iki çocuk annesi. Dağtaş “Lise mezunuyum. Elazığ, Van ve Tunceli arasında geçti okul yıllarım. Evlendim ve iki çocuğum oldu. Çocuklarım doğduğundan beridir de hayatımı onlara adamış durumdayım” diyerek, geçim sıkıntısından dolayı iki yıldır ev temizliği ve İŞKUR üzerinden 6 aylık işlerde çalıştığını söylüyor.

Mahallesinde bulunan 15 muhtar adaylarının 2’sinin kadın olduğunu belirten Dağtaş, kendini tanıtmak için gittiği evlerde ve pazarlarda kadınlar tarafından tebrik edildiğini belirtiyor. Adaylığın sebebini “Toplumda muhtarlığın sadece erkekler tarafından yapılabileceğine dair bir algı var ben bununla mücadele etmek için aday oldum” diye ifade ediyor ve ekliyor: “Mahallemizde gençlerin ve kadınların vakit geçirebileceği, kendini geliştirebileceği hiçbir yer yok, en çok da bunla ilgili çalışmak istiyorum. Çünkü özellikle bu dönemde kadınlar fazlasıyla geride bırakılıyor. Buna karşı mücadele edebilmek beni motive ediyor. Biz kadınlar her alanda varız ve var olacağız. Benim derdim kazanmaktan öte bunu anlatabilmek” diyor.

Dağtaş “Eğer seçilirsem mahalleli kadınların ev ve iş yaşamlarından arta kalan zamanlarda iyi vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturabilmek, çocuklarımızın parklarda güvenli vakit geçirebilmelerini sağlamak isterim” diyor.

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