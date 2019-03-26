Bütün adaylara serbest, Devrimci Güçbirliği adaylarına yasak!

Orhan KURUL

Dersim

Dersim Devrimci Güç Birliği’nin eş başkan adayları Hıdır Demir ve Nurşat Yeşil ile beraberindeki heyetin Munzur Üniversitesi’ne yapmak istedikleri ziyaret engellendi.

Daha önce AKP’nin, CHP’nin ve TKP’nin adaylarının ziyaret ettiği Munzur Üniversitesi ziyareti için üniversiteye gelen Devrimci Güçbirliği adayları rektörün keyfi uygulaması ile karşı karşıya kaldı. Adaylar durumu çifte standart olarak tanımladılar.

BU HAKSIZLIK MUTLAKA TELAFİ EDİLMELİDİR

Engelleme sonrası üniversitenin girişinde basın açıklaması yapan heyetten HDP Dersim İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek, aday tanıtımı yapmak için üniversiteye geldiklerini söyleyerek “Bizden önce bütün siyasi partiler geldi. Biz de nezaketen önce kurum amiri olduğu için rektörü ziyaret etmek istedik. Ancak, gördüğümüz tablo tam bir saygısızlık, tam bir nezaketsizliktir. Bunun adı çifte standarttır” dedi. Çiçek açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Munzur Üniversitesi rektörü bu ilin en büyük siyasi partisine böyle bir uygulama yapamaz. Eğer memlekette kargaşa arıyorsanız, kargaşa bundan dolayı çıkıyor. İnsan her şeye tahammül edebilir ama haksızlığa tahammül edemez. Bu haksızlık mutlaka telafi edilmelidir. Rektöre de buradan çağrı yapıyoruz bu haksızlığı telafi etmesi için. ‘Ben bırakmıyorum, canım istemiyor’ olmaz. Bunu kınıyoruz, protesto ediyoruz. Buradan YSK’ye gideceğiz ve şikayette bulunacağız.”

BU ENGELLEMELER BİZE SÖKMEYECEKTİR

Ardından söz alan Devrimci Güç Birliği Eş Başkan Adayı Hıdır Demir “Uzun zamandır kamu kurum kuruluşlarını, personeli, kamu emekçilerini ziyaret ediyoruz. Kendimizi anlatıp destek istiyoruz. Bu kapsamda Munzur Üniversitesine de geldik. Ancak rektör çifte standart uygulamıştır” dedi. Anayasa karşısında tüm insanların eşit olarak tanımlandığını aktaran Demir “Rektör, tüm siyasi partilere kapıları açarken Devrimci Güç Birliğine kapıları kapamaktadır. Bu konuda düşüncelerimiz nettir. Önce kendilerinin onayladığı anayasayı tanısınlar. Bu anayasa tanımazlığı kınıyoruz” dedi. Bu konudaki yasal haklarını kullanacaklarını belirten Demir “Şu bilinmelidir ki; bu engeller de rektör de bize sökmeyecektir. Biz nasıl anayasaya tabiysek onlar da bu anayasaya tabi olmalıdırlar” dedi.

Rektörün keyfi bir uygulaması sonucu engelleme ile karşılaştıklarını söyleyen Devrimci Güç Birliği Eş Başkan Adayı Nurşat Yeşil ise “Seçmenlerle buluşmamız engellendi. Rektörün bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Elimizden geleni yapıp tüm seçmenlerimizle buluşacağız” dedi.

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