Dersim Devrimci Güç Birliği Mazgirt’te seçim bürosu açtı

Dersim’de EMEP, HDP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu Devrimci Güç Birliği, Mazgirt ilçesinde seçim bürosu açtı. Büro açılışına Dersim merkez ve ilçe belediye eş başkan adayları, EMEP yöneticileri, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Güç Birliği Mazgirt Adayı Ali Ekber Saratlı, "Devrimci Güç Birliği olarak gelecek 5 yılı birlikte yönetmek üzere buradayız. Demokratik, halkçı ve şeffaf bir belediye anlayışı ile karşınızdayız” dedi.

Ardından konuşan HDP’li Kemal Bülbül ise, hakikatin siyasetten büyük olduğunu belirterek, “Bu topraklara eşitlik, özgürlük ve adalet gelecek. Türkiye halkları ve Dersim özgür olacak. Buna kayyım, Erdoğan ve Süleyman Soylu’nun gücü yetmeyecek. 31 Mart’ta belediyelerimizi alacağız” dedi.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. (Dersim/MA)

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