A Haber ve Sabah, Güldür Güldür Show'u ve oyuncularını hedef aldı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un 24 Mart'ta yayınlanan bölümünde bir gazetenin gündem toplantısı ele alındı. "Pozitif Toplantı" skeciyle iktidara yakın gazeteler hicvedildi. A Haber ve Sabah Yazarı Melih Altınok, programı ve oyuncuları hedef gösterdi.

EKMEĞE ZAM HABERİNE "OBEZİTEYE TOKAT", OBEZİTE ARTIŞI HABERİNE "VAR Kİ YİYORUZ" BAŞLIĞI

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan skeçte gazetenin genel yayın yönetmeni, gündem toplantısına telefonla konuştuğu kişiye “Hay hay efendim, hay hay. Hay hay efendim, bizim de görüşümüz o yönde" diyerek giriyor. Ardından toplantıdaki editörlere "Gazetecilik nedir?" sorusunu yöneltiyor. Ölüm, faiz, işsizlik haberlerinin karamsar ele alındığını savunarak "Olaylara daha pozitif tarafından bakalım" diyor.

Skecin devamında yayın yönetmeni “Ekmeğe yüzde 20 zam geldi” haberine “Obeziteye tokat! Halkımız ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek” başlığı atılmasını öneriyor. Artan obezite oranları hakkındaki bir habere ise “Var ki yiyoruz” başlığını uygun görüyor. “İşsizlik oranı açıklandı. İşsizlik yüzde 10” haberine “Çalışma oranı yüzde 90” başlığını, “Tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı” haberine ise “Çiftçi limonataya doyacak” başlığı attırıyor.

"A HABER ÜSTÜNE ALINMIŞ"

A Haber skecin "seçimler öncesi yapılan bir algı operasyonu" olduğunu ileri sürdü. "Seçimlere bir hafta kala toplum mühendisleri yine devrede" sözleriyle başlayan haberde, Güldür Güldür oyuncuları, "Aslında mizahı bir algı operasyonuna dönüştürenlerin sicili zaten fazla söze gerek bıraktırmıyor" ifadeleriyle hedef gösterildi. Bu ifadeler eşliğinde oyuncuların "Berkin Elvan Ölümsüzdür" pankartıyla çektirdikleri fotoğraf ve ihraç edildikten sonra işe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen'in taleplerine imza attıklarına ilişkin tweet gösterildi. Haber, "31 Mart seçimlerine günler kala yapılan Güldür Güldür algı operasyonu tam da bu yüzden düşündürücü" sözleriyle noktalandı.

A Haber, haberi Twitter'dan "Güldür Güldür Show’dan seçime günler kala algı operasyonu!" ifadeleri ve "Seçim öncesi algı operasyonu: Biz sizi Gezi'den tanıyoruz" yazılı görselle paylaştı.

Twitter kullanıcıları, paylaşımın altına "A Haber üstüne alınmış", "Neden üstünüze alındınız?" yorumları yaptı.

ALTINOK: SAVCI KİRAZ'IN VURULDUĞU GÜNKÜ CUMHURİYET TOPLANTISINI SAHNELEYEBİLİRLER Mİ?

A Haber gibi Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı olan Sabah gazetesinin köşe yazarı Melih Altınok da skeci bugünkü yazısında ele aldı. Altınok köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kabul ediyorum, işleri zor... Zira en zor ancak bir o kadar da nitelikli reyting, güldürerek alınandır. Mesela, karikatürize ettikleri hükümete yakın medya gibi, muhalefete yakın medyanın eleştirisini yaparak da güldürebilirler mi?

Bu soruyu politik tercihleri açısından değil, yetenek ve yaratıcılık kabilinden soruyorum.

İşin kolayına kaçmadan, bir ara CHP Genel Merkezi'nin ikinci katından yayın yapan Halk TV'nin gazeteci pozlarını falan tiye alarak değil ama!

Savcı Mehmet Selim Kiraz katledildiği günkü Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri toplantısını canlandırarak güldürebilirler mi seyirciyi örneğin?

Yine bir seçim öncesi, sandığa korkuyla mesaj vermek için bu ülkenin bir savcısı canlı yayınlarla rehin alınıp katledilmişken yapılan o toplantıyı sahneleyebilirler mi?" (MEDYA SERVİSİ)

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