11 Mart 2019 13:30
Son Güncellenme Tarihi: 11 Mart 2019 14:24

Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

GÜNCELLENDİ
Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

Erdoğan'ın "Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır" sözlerini sürmanşet ve manşetten veren gazeteler.

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    Okan BAŞAL
    İstanbul

    31 Mart Yerel Seçimleri süreci gergin bir siyasi ortamda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP kurmayları, partinin "Beka sorunu" söylemi üzerinden şekillenen seçim stratejisi kapsamında CHP, HDP ve İYİ Partiyi "teröre destek vermekle ve terör örgütleriyle ittifak yapmakla" suçluyor. Erdoğan, Cumhur İttifakı seçmenine "MHP'li kardeşlerim aman kendi içinizde bölünmeyeceksiniz. AK Partili kardeşlerim kendi içinizde sakın bölünmeyeceksiniz ve konsolide olacaksınız, bir, beraber olacaksınız çünkü cumhur olmak budur, bunu yerine getireceğiz... Karşımızdakiler zillet ittifakı, illet ittifakı” diye çağrı yapıyor. Bu politikanın halkta yeterince karşılık bulmadığına dair işaretleri ise Erdoğan'ın “Anketler falan, bunlara pek güvenim kalmadı” açıklaması veriyor.

    Bu gergin siyasi ortam, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne de yansıdı. Olağanüstü hal döneminde dahi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, Taksim'de biber gazlı ve plastik mermili polis saldırısıyla engellendi. Saldırıdan bir gün sonra ise ortaya Kabataş yalanına benzer bir yalan atıldı. Yeni Şafak Muhabiri Burak Doğan, polisin engelini protesto eden kadınları ezanı protesto ediyormuş gibi gösteren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan bu çarpıtma, AKP ve MHP'nin seçim çalışmalarının bir unsuru oldu. Erdoğan'ın seçim mitinginde bu görüntüler üzerine söylediği "Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır" sözleri, 10 gazete tarafından manşet ve sürmanşetten verildi. Erdoğan'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır" dedi.

    Evrensel gazetesi olarak "Taksim'de ezanı protesto ettiler" provokasyonunun perde arkasını derledik. İşte yaşananlar:

    KADINLARIN TOPLANMASI VE POLİS ENGELİ

    Kadınlar, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saat 19.00'dan itibaren Taksim'de toplanmaya başladı. Ancak polis, 19.30'da başlaması planlanan yürürüş öncesi İstiklal Caddesi'ni "güvenlik" bahanesiyle kapattı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollara barikat kuran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini açıkladı. Fransız Kültür Merkezi önünde buluşan binlerce kadın, İstiklal'de bombalı saldırı düzenlendiğinde, OHAL'de ve Taksim'in "çevre düzenlemesi" adı altında inşaat çukurlarıyla doldurulduğu yılda dahi yürüdüklerini belirterek barikatların kaldırılmasını istedi.

    YATSI EZANININ OKUNMASI

    Kadınlar dakikalarca sloganlar, alkışlar, zılgıtlar ve ıslıklarla yürüyüşün engellenmesini ptotesto etti. Saat 20.20'de polise karşı “Aç, aç, aç” ve "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atılıyordu.

    Yatsı ezanı, kadınların yürüyüşü engelleyen polisi protesto ettiği sırada, saat 20.28'de okundu. Kadınların ıslıkları ve sloganları ezan okunmadan önce başladı, ezan sırasında ve sonrasında da sürdü. Protesto edilen ezan değil, polisin engelleme girişimiydi.

    Eyleme katılanla kadınlar, polise yönelik protesto sesleri nedeniyle alanda ezan sesinin dahi duyulmadığını belirtti.

    POLİS SALDIRISI

    Fransız Kültür Merkezi'nin önünden Taksim Meydanı'na taşan kadınları barikatla engelleyemeyen polis, saat 20.50'de plastik mermi ve biber gazı ile saldırıya geçti. Ara sokaklarda da yayılan saldırı onlarca dakika sürdü.

    Saat 21.30'da yürüyüşe saldırılması nedeniyle açıklaması basına yazılı olarak gönderildi. Yürüyüş yapılamadı ancak eylem ara sokaklarda devam etti.

    Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

    Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

    VİDEOYU YENİ ŞAFAK ORTAYA ATTI

    Eylemdeki kadınların ezanı protesto ettiği çarpıtmasını ortaya Yeni Şafak attı. Muhabir Burak Doğan'ın 9 Mart'ta Twitter hesabından "Dün akşam Taksim'de 'ezan' okunduğu sırada akıllarınca protesto etmeye kalkan alçaklar" mesajıyla paylaştığı videoda kadınların ezan okunurken "Yürüyen kadınlar engellenemez" sloganı attığı duyuluyor.

    MEDYA YALANA SARILDI, "HABERLER" PEŞ PEŞE GELDİ

    Doğan'ın bu paylaşımının ardından sosyal medyada iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları harekete geçti ve manipülatif haberler peş peşe geldi.

    Yeni Şafak: "Taksim’de rezalet görüntüler: Sözde kadın hakları savunucularının ezan okunduğu sırada hazımsızlıkları tuttu. Savunduklarını iddia ettikleri birlikte yaşama kültürlerini ezanı ıslıklarla protesto ederek gösterdiler."

    Yeni Akit: "Ezan okurken köpekler neden ulur?" ve "Bu, ezan okunurken ikinci ulumaları!.."

    A Haber: "Taksim'de Ezana büyük saygısızlık!"

    Sabah: "İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadın, ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada tepki topladı.#EzanBayrakDüşmanları"

    Star Gazetesi: "Taksim'de yürüyen marjinal gruplar, ıslık ve düdük çalarak Ezan sesini bastırmaya çalıştı"

    Güneş Gazetesi: "Taksim'de #Ezan-ı Muhammedî'ye saldıran bir avuç sapkın kadına ithafen... Tarihe gömülmek istense bile sığmayacak, Namusunu çiğnetmeyecek Asım'ın nesli burada mı?"

    ERDOĞAN: BUNLAR EZAN, BAYRAK DÜŞMANI

    Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

    Ezanın protesto edildiği yalanı, yerel seçim sürecinde ortaya attığı "Beka sorunu" söyleminin halkta yeterince karşılık bulmadığı tespitleri yapılan AKP'nin yürüttüğü düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetin bir parçası oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün (10 Mart) Adana'daki seçim mitinginde "Ezana saygısızlık eden kadınların istiklale ve istikbale saldırdığını" öne sürdü ve "Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır" dedi.

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlara karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir."

    BAHÇELİ DE ERDOĞAN'A KATILDI

    Erdoğan'a bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır" dedi.

    Erdoğan, kadınları hedef aldı: Ezana terbiyesizlik ettiler

    Erdoğan, kadınları hedef aldı: Ezana terbiyesizlik ettiler

    GAZETELER ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

    Medya bu yalana dört elle sarıldı ve 10 gazete Erdoğan'ın bu yalan üzerine söylediği sözleri sürmanşet ve manşetten verdi.

    Yeni Şafak "Ezanı ıslıklayan CHP ve HDP'ye sert tepki: Bunlar ezan, bayrak düşmanı" sürmanşeti attı.

    Sabah "Bunlar ezan ve bayrak düşmanı", Star "İstikbalimize ve istiklalimize saldırıyorlar; ezan ve bayrak düşmanları", Türkiye "'Ezan ıslıklayan ittifaka' Erdoğan'dan sert tepki: Düşmanlıkta ortaklar",  Akit "Ezan düşmanlarıyla mücadele namus borcumuz", Akşam "Ezanı ıslıklama ittifakı", Milat "Başkan Erdoğan, CHP, HDP ve feministlerin Taksim'deki terbiyesizliğine sert çıktı: Ezan düşmanları", Yenisöz "Ezan ve bayrak düşmanlarıyla mücadele edeceğiz", Güneş "Ezanı ıslıklayan düşmanı alkışlar" ve Anayurt "İttifakları bayrak ve ezan düşmanlığıdır" manşetlerini attı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi

    KADINLARIN YANITI: KİMSE ÇARPITMASIN

    Feminist Gece Yürüyüşü çağırıcıları, yaptıkları açıklamada “Polis şiddetinin üzeri ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi de yapılarak yalan haberle ve nefretle örtülemez” dedi.

    Basında ve sosyal medyadaki linç kampanyasına ilişkin, “Kimse çarpıtmasın: Bizim isyanımız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü, 8 Mart’ı engellemek isteyenlere... Toplumu bölen değil, beraber eşit ve özgür bir hayatı kuracak politikalarda ısrarcı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz” denilen açıklamanın tamamı şöyle: 

    “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’de 17. Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan/katılmaya çalışan on binlerce kadına uygulanan polis şiddetinin üzeri ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi de yapılarak, yalan haberle ve nefretle örtülemez. Başka kılıflara bürünmeye çalışılsa da bunun adı, kadın düşmanlığı. 16 yıldır bağımsız feministler tarafından sorun yaşanmadan yapılan bu yürüyüş, bu sene engellenmeye çalışıldı. Polis kadınların yolunu keserken, bir araya getirmezken, gaz sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. 8 Mart’ta sesini yükseltmeye gelen kadınların kalabalığı polis barikatları arasına sıkıştırılmaya çalışıldı. Sığmadık. 16 yıldır yürüdüğümüz güzergâhta, yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış ezana karşısınız diyor. Kimse çarpıtmasın: Bizim isyanımız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü, 8 Mart’ı engellemek isteyenlere... Biz 17 yıldır o caddedeyiz, her yıl aynı saatte sesimizi yükseltiyoruz. Toplumu bölen değil, beraber eşit ve özgür bir hayatı kuracak politikalarda ısrarcı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Biz kadınların derdi ortak; bizim derdimiz patriyarkayla, kadın düşmanlığıyla!”

    8 Mart Gece Yürüyüşü çağrıcılarından ‘ezan’ yanıtı: Çarpıtma

    8 Mart Gece Yürüyüşü çağrıcılarından ‘ezan’ yanıtı: Çarpıtma

    TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI ÖZIŞIK'TAN ÖZÜR VE DÜZELTME, TEZCAN'DAN KOMPLO TEORİSİ

    Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık, gösteride ezanın protesto edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığının belirlendiğini aktararak yazısından ilgili bölümü çıkardığını belirtti. Özışık, "Gerek hakkına girdiğim eylemcilerden gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum" dedi.

    AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan ise analizmerkezi.com'daki yazısında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle Taksim'de toplanan ve son derece ahlak dışı pankart ve sloganlarla yürüyen bu sözde Kadın hakları özde Kaos yanlısı bölücü grup üzerinden 'Ezanı protesto ettiler' şeklindeki video ile başlayan bir 'ters operasyon' düzenleniyor" dedi.

    Tezcan yazısının devamında "Baş kısmı özellikle sansürlenip kesilerek servis edilen videoda, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyen bu güruhun tam da ezan okurken ıslık çaldıkları ve gürültü yaptıkları iddia ediliyor. Ancak işin aslı bu değil. Esasen grup, ezandan hemen önce gelen veya geldiklerini sandıkları polis müdahalesini protesto için tepki veriyor ve gürültü yapıyor. Videonun baş kısmı yayınlansa rahatça görülebilecek bu durum, kamuoyunun dikkatinden profesyonelce kaçırıldığında, ortaya 'ezanı protesto ettiler' tahrik edilen milyonlarca insan ve 'biz o ahlaksız dediğiniz sloganları attık, dövizleri taşıdık evet ama ezanı protesto etmedik çünkü zaten öncesinde protestomuz vardı' diyen mezkur sözde Feminist özde Fitne ve kaosçu grup kalıyor." ifadelerini kullandı.

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