Sabah'a gazetecilik uyarısı yapan Müzisyen Ahmet Aslan hedef oldu

Müzisyen Ahmet Aslan’ın, Sabah’ın magazin Yazarı Ömer Karahan’a yaptığı gazetecilik uyarısı kendisine hedef gösterme ve hakaret olarak geri döndü. “Türk” olmadığını söyleyen Aslan bir anda “Aslını inkar etmekle”, “Ülkesini reddetmekle”, “Faşizan tutum göstermekle” suçlandı.

Sabah’ın magazin eki Günaydın’da yazan Ömer Karahan, hakkında “Turkish Kovboy” başlıklı bir “haber” yaptığı Müzisyen Ahmet Aslan’ın kendisine attığı mesajı köşesine taşıdı.

Aslan’ın “Turkish ifadesi yanlış, doğru olabilmesi için kişinin Türk olması lazım. Bir şey yazarken bir gerçek üzerine kurmanız gerekmez mi?” şeklindeki uyarısına inanmak istemediğini söyleyen Karahan, Aslan’ın “Türk” kelimesinden rahatsızlık duyduğunu öne sürdü.

Karahan, Aslan'a "Ülkenizi ret mi ettiniz?" diye sorduğunu buna karşılık "Aslı astarı olmayan bilgilerle, kim tarafından haber yapıyorsunuz? Bravo, devam edin, başarılar" yanıtını aldığını belirtti.

Sabah'ın magazin yazarı, Aslan’ın “faşizan tutum gösterdiğini”, “Nesimi, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş gibi ozanların bu tutumu görse kemiklerinin sızlayacağını” öne sürdü. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 13 Mart 2019 Çarşamba