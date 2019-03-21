Çocuğuna cinsel istismardan yargılanan erkek, öldürdüğü eşini suçladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen Döndü Ş.'yi (41) sokak ortasında tabancayla öldüren Şükrü Ş. (39), 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Şükrü Ş., eşi Döndü Ş.'yi, bu konuda kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü, eşinin kendisinden kurtulmak için iftira attığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre, Döndü Ş. 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Ş.'e, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Döndü Ş., kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Ş., davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çoğunu da dünyaya getiren Ş., 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şükrü Ş. gözaltına alındı. Ancak, 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinsel istismar soruşturması kısa sürede tamamlanarak, Şükrü Ş. hakkında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde cinsel istismar suçundan dava açıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRINCA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şükrü Ş. hakkında, şikayetinden vazgeçmesi yönünde tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine, Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Şengül, 18 Şubat'ta kızını okula bırakan Döndü Ş.'yi takip ederek sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Şükrü Ş., olaydan sonra yakalanırken, çiftinin 8 yaşındaki kızları ile 6 aylık oğulları devlet korumasına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

Cinayet soruşturması devam eden Şükrü Ş., 'cinsel istismar' davasında, bugün Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Basına ve izleyicilere kapalı yapılan duruşmaya, Döndü Ş.'nin ailesinin avukatı Müjde Tozbey Erden, Şükrü Ş.'nin avukatı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları katıldı. Savunmasını yapan Şükrü Ş., suçlamayı kabul etmeyerek, boşanma davası açan eşinin kendisinden kurtulmak için iftira attığını ileri sürdü.

AVUKATLARIN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının davaya müdahillik taleplerini, Döndü Ş.'nin ailesinin avukatının bulunması nedeniyle kabul etmedi. Mahkeme, bu kararına itiraz eden avukatların da duruşma süresince salon dışına çıkmasını istedi. Mahkeme, sanığın savunmasının ardından, küçük kızın Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) uzmanlar huzurunda alınan ifadesinin CD kayıtlarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Avukat Müjde Tozbey Erden, "Şükrü Ş. serbest kalır kalmaz suçunu ortaya çıkaran ve kendisine boyun eğmeyen Döndü'yü öldürmüştür. Biz bugün, devlete sığınmasına, yardım istemesine rağmen Döndü'yü korumayan iktidara, 'kocasından kurtulmak için iftira atıyor' diye düşünüp çocuğun ve kadının beyanını esas almayan yargı erkine karşı da buradayız. Burada olmaya, hak aramaya devam edeceğiz" dedi. (HABER MERKEZİ)