Boşanma aşamasındaki kadın "işyeri tapusu" bahanesiyle öldürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Kadını "işyeri tapusunu vermedi" bahanesiyle öldüren Ercan Ö. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti bugün saat 18.00 sıralarında Efeler Mahallesi 2. Sanayi Sitesi’nde cıvata satılan işyerinde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Ö., Ercan Ö.'nün cıvata satılan işyerine geldi. Ercan Ö., iddiaya göre işyerini boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Ö.'nün üzerine yaptı. Ancak boşanma aşamasına gelindiği için işyerini eşinden geri istedi. Zeynep Ö. iddiaya göre olumsuz yanıt verdi. Yine iddiaya göre ikili birbirine bıçakla saldırdı. İki tarafta ellerinden yaralanırken, Ercan Ö., zincir ile Zeynep Ö.'nün boğazını sıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ercan Ö. gözaltına alınırken Zeynep Ö.'nün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)