Eşini öldüren katil, 28 yıl önce ilk eşini de öldürmüş

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki kadın cinayeti, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

KADIN KATİLİNİN SABIKASI KABARIK

İki kadın katili Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğu belirlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi. (HABER MERKEZİ)