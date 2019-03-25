Elektrik 15 yılda yüzde 240 zamlandı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, son 15 yılda elektriğin yüzde 240 zamlandığına dikkat çekerek, tanzim uygulaması ile halka ucuz, temiz, ulaşılabilir elektrik, doğal gaz satışı sunulmasını istedi.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar elektrik zamlarıyla yurttaşların belini bükmeye, uluslararası ve yerli sermaye yanlısı politikalar ile emekçilerin her geçen gün canını yakmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 17 yılda elektrikten doğal gaza, soğandan ekmeğe her şeye zam yapıldığı, yurttaşların en temel gereksinimlerini için ödedikleri faturalar yüzünden günden güne yoksullaştığı ifade edildi. Açıklamada, “2004 yılında meskenlerde tek terimli/tek zamanlı elektrik TL/kWh birim fiyatı 0,158 TL/kWh iken 2008 yılında bu fiyat 0,189 TL/kWh’ye, 2012 yılında ise 0,299 TL/kWh’ye yükseldi. 2013 yılına geldiğimizde elektrik birim fiyatı 0,359 TL/kWh, 2015 yılında 0,393 TL/kWh, 2016 yılında 0,407 TL/kWh, 2018 yılında ise 0,448 TL/kWh’ye, 2019 yılında 0.537 TL/kWh’e yükselerek 15 yılda ortalama yüzde 240 oranında artış olmuştur. Yani halkımız 15 yılda sadece elektrik birim fiyatında yüzde 240 daha yoksullaşmıştır” denildi. Açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Meclis’te kendisine yöneltilen bir soru önergesinde sadece 2012-2017 yılları arasında 5 yılda elektrik enerji tarifelerinde 7 kez düzenleme yaptıklarını, yani 5 yıl içinde değişik aralıklarla 7 kez zam yapıldığı kaydedildi.

"ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZDA DA TANZİM BAŞLASIN"

Bir yanda elektrik tüketim birim fiyatlarında zammın yanı sıra dağıtım bedeli ve kayıp-kaçak bedelininin katmerleştirildiği belirtilen açıklamada, temel, ulaşılabilir, ucuz olması gereken elektriğin satışını özel dağıtım şirketlerine özelleştirme ile verme yoluna gidildiği ifade edildi.

Bugün Enerji Dağıtım Şirketlerinin bankalara olan borcunun 50 milyar doları aştığına dikkat çekilen açıklamada, “15,7 kaynak aktarılarak dağıtım şirketleri bir nebze de olsa rahatlatılma yoluna gidilmiştir. Yapılan bu gizli zam ile asgari ücretliler çay ve simit ile karınlarını doyurmaya mahkum edilirken birilerinin cepleri şişmeye devam ediyor. 2004 yılında aylık tüketim miktarı 250 kWh olan 4 kişilik bir ailenin aylık fatura ödemesi 39,5 TL iken, 2019 yılında 250 kWh elektrik tüketen aynı ailenin ödediği aylık fatura bedeli 134,25 TL’ye ulaşmıştır. Ekonomik krizle boğuşan, parasının hiçbir kıymeti kalmayan dar gelirliler tanzim satışlarda sebze meyve kuyruğunda ömür tüketirken iktidara yakın birileri ihalelere girerek, devletten nemalanarak, rant içeren devasa projeleri kaparak günlerini gün etmektedirler. Buradan iktidara sesleniyoruz; elektrikte, suda, doğalgazda da tanzim satışları başlatılsın! Halka ucuz, temiz, ulaşılabilir elektrik, doğalgaz satışları tanzim satış kanalıyla sunulsun” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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