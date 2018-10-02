EMO: Elektrik hizmeti kamusal anlayÄ±ÅŸla sunulmalÄ±

Elektrik MÃ¼hendisleri OdasÄ± zamlara tepki gÃ¶sterdi: â€œYanlÄ±ÅŸ politikalardan artÄ±k vazgeÃ§ilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayÄ±ÅŸla sunulmalÄ±"

ElektriÄŸe zam yapÄ±lmasÄ±na tepki gösteren Elektrik Mühendisleri OdasÄ± (EMO), “YanlÄ±ÅŸ politikalardan artÄ±k vazgeçilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayÄ±ÅŸla sunulmalÄ±” dedi.

YazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan EMO, elektriÄŸe 1 Ekim’de rekor düzeyde zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Bu zamla birlikte hanelerin aylÄ±k elektriÄŸe ödedikleri faturanÄ±n 2017 yÄ±l sonuna göre bu yÄ±l yüzde 44.9 arrttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten EMO, “Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kiÅŸilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik harcadÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, fon ve vergi kesintileri de eklendiÄŸinde konutlarÄ±n aylÄ±k faturasÄ± 137 liraya çÄ±kacak. Geçen ay yapÄ±lan zamla aynÄ± faturanÄ±n 126 lira olduÄŸu göz önüne alÄ±nÄ±rsa, 1 ay içinde gelen zam 11 lirayÄ± geçiyor. Geçen yÄ±la göre ise konutlarÄ±n elektrik faturalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ 42.6 TL’ye ulaÅŸtÄ±” dedi.

Elektrik fiyatlarÄ±na yapÄ±lan rekor düzeydeki zamlarÄ±n, ekonominin temel girdisi olmasÄ± nedeniyle pek çok üründe de fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na neden olacaÄŸÄ±nÄ± belirten EMO ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Yerli ve milli söyleminin arkasÄ±nda ithal kaynaklarÄ±n egemenliÄŸi devam etmekte, özelleÅŸtirme ve serbestleÅŸtirme politikalarÄ± adÄ± altÄ±nda dÄ±ÅŸ borçla büyütülen enerji sektörünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kriz giderek derinleÅŸmektedir. Bugüne kadar sürdürülen yanlÄ±ÅŸ politikalardan artÄ±k vazgeçilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayÄ±ÅŸla sunulmalÄ±, bu çerçevede elektrik fiyatlarÄ± da günübirlik çÄ±karlar ve piyasadaki etkin lobilerin taleplerine göre deÄŸil, kamu yararÄ± doÄŸrultusunda belirlenmelidir.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:14

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