Guinness Dünya Rekorlarına göre 2017'de tek nefeste su altında en uzun yürüyen kadın ünvanını alan serbest dalgıç Bilge Çingigiray, ikinci rekor denemesini kadınlar için yapacak. Çingigiray, 81 ildeki tüm kadınlara armağan etmeyi düşündüğü rekorunda, tek nefeste 81 metre yürümeyi hedefliyor.

"O TARİHTE SADECE ERKEKLER DENEME YAPIYORDU"

Anadolu Ajansı'ndan Şebnem Coşkun'un haberine göre Bilge Çingigiray, su altı ile Çanakkale'ye lisans üstü eğitim almaya gittiği 2006 yılında tanıştı.

İlk defa 2017'de denediği Guinness Dünya Rekorları hedefinin su altında tek nefesle en uzun mesafe olarak 67 metre yürümek olduğunu belirten Çingigiray, bu hedefi başarıyla tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru sahibi olduğu ve tek nefeste su altında en uzun yürüyen kadın ünvanını aldı.

Çingigiray, "Bu branşta o tarihte, sadece erkekler deneme yapıyordu ve ben de erkekler rekoruna başvurmuştum. Fakat dünya rekorları ekibiyle yaptığımız yazışmada, bana kadınlar için bir kategori açmayı önerdiler ve bir alt limit koydular '40 metre' olarak, ben de bu 40 metreyi 67 metre olarak geliştirdim. Bu denememizi Bodrum'da yapmıştık" diye konuştu.

HEDEF 81 METRE

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Kendisinden 5 ay sonra Rus milli sporcu Marina Kazankova'nın, rekorunu 2 metre geliştirerek tek nefeste su altında 69 metre yürüdüğünü anlatan Çingigiray, şu an bu rekorun kadınlarda 69, erkekler de ise 79 metre olduğunu belirtti.

Bu rekorda tek bir nefes aldıklarını ve üzerinde belli bir ağırlık olduğunu ifade eden Çingigiray, "Ben 18 kilo ağırlıkla yürüyeceğim, belimde ağırlık kemerimde 8 kilo, elimde de 10 kilo olacak. Ancak bu şekilde nötr kalabiliyorum suyun içerisinde ve yürümeyi başarabiliyorum" dedi.

Kazankova'nın rekorunu geçmeyi amaçladığını ve bunun için çalıştığını anlatan Çingigiray, bu rekor denemesindeki hedefinin 81 metre yürümek olduğunu söyledi. Çingigiray, "Eğer bu rekoru kırabilirsem, 81 ilde yaşayan tüm kadınlarımıza bunu armağan edeceğim" dedi.

Çingigiray, rekor denemesini 25 Mart Pazartesi günü yapacağını söyledi.

"SİSTEMATİK ANTRENMANLARIMI DAHA DA YOĞUNLAŞTIRDIM"

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Bilge Çingigiray, 2006 yılında Çanakkale'ye tarih öğretmenliği yüksek lisans eğitimi almaya gittiğini ve bu dönemde su altı ile tanıştığını belirterek, tüplü dalış eğitimlerine başladığını anlattı.

Turist rehberi iken rehber dalıcı olmayı hayal ettiğini ifade eden Çingigiray, tüplü dalış yaptığı yaz sonuna doğru tek bir nefes alarak mono paletle dalan bir grup sporcuyla tanıştığını, böylece serbest dalışa ilgi duyduğunu belirtti.

Çingigiray, "Ben o zamanlar tüplü dalış yapıyordum, büyük ekipmanlar taşıyorduk. Bundan da çok keyif alıyordum ama serbest dalış bana çok ilginç geldi. Mutlaka denemeliyim diye düşündüm. Eğitmenime söyledim, bunu denemek istiyorum, diye. 'Boş ver, çok zor bir spor ve çok güçlü olmak gerekiyor' dedi. Mutlaka denemek istediğimi söyledim ve 2016'da statik apnea (nefes tutma denemesi) yaparak serbest dalışa başladım" diye konuştu.

Serbest dalışın havuz branşında ilk defa 2007'de milli takıma seçilen ve 2008 yılında yarışlar kazanan Çingigiray, "Bir tanesi mono paletle dinamik apnea, bu olimpik havuzda tek nefesle mono paletle dipten en uzun mesafe gitme yarışıydı. Bir diğeri ise küp apnea idi. 2008'de iki tane Avrupa 2'ncisi oldum. Benim için çok önemli bir çıkıştı. Bundan sonra serbest dalışı hayatımın içine tamamen aldım ve sistematik antrenmanlarımı daha da yoğunlaştırdım." ifadelerini kullandı.

"TEMEL AMACIM MİLLİ TAKIM SPORCUSU OLARAK ÜLKEME MADALYA GETİRMEK"

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Halen milli sporcu olarak serbest dalışa ve yarışmadığı branşlarda da milli takım antrenörü olarak hayatına devam ettiğini ifade eden Tekirdağ'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan Çingigiray, şu an 4 yaşında olan oğlunu büyütmek için 2015'te 2 yıl süreyle dalışa ara verdiğini söyledi.

Çingigiray, su altında çeşitli başarıları olduğunu belirterek, 2018'de havuzda 2 branşta Türkiye rekoru kırdığını, dünya 3'üncülüğünü kazandığını anlattı. Çingigiray, "2019 yılı için de en önemli hedeflerimden bir tanesi, yine aynı branşlarda yarışarak ülkeme madalya getirmek. Aslında benim temel amacım, milli takım sporcusu olarak yarışmak ve ülkeme madalya getirmek" dedi.

"DEVLET DESTEĞİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Eğlenceli bir etkinlik yapmak istediğini ve ilk defa 2017 yılında suyun altında yürümeyi denediğini belirten Çingigiray, "Fikir çok hoş geldi ve denedim, hala çok keyif alıyorum gerçekten. Su altında yaptığım antrenmanların en keyiflisi yürüyüş antrenmanları diyebilirim" diye konuştu.

Çingigiray, "Bu sene nisan ayında Türkiye şampiyonasına katılacağım ve orada barajı geçebileceğimi umuyorum. Haziran ayında da büyük Avrupa şampiyonası İstanbul'da olacak. Çok iyi hazırlanıyorum. Ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" dedi.

Milli sporcu olarak yaptığı sporun, olimpik olmaması ve amatör spor olması sebebiyle yurt dışında madalya alınsa da, dünya rekoru kılınsa da devlet desteğinin yok denecek kadar az olduğunu belirten Çingigiray, serbest dalışta kült bir film olan "Big Blue" filminin çekildiği Amorgos adasında dalış yapmayı istediğini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)

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