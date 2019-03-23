23 Mart 2019 03:43

Turan Hançerli: İşçinin parasını ödemeden başka harcama yapmayacağız

CHP Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli, şeffaflık ve eşitlik sözü vererek "İşçilerin parası ödenmeden başka harcama yapmayacağız" diyor.

Turan Hançerli: İşçinin parasını ödemeden başka harcama yapmayacağız

Fotoğraf: CHP

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    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    CHP Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli, halka şeffaflık ve eşitlik sözü veriyor. İlçenin acil çözüm bekleyen imar, konut, trafik, otopark gibi sorunlarına yönelik çözüm önerilerini dile getiren Hançerli, belediyenin gelir gider tablosunun, meclis toplantılarının, hatta ihalelerinin internet üzerinden canlı yayımlanacağını söylüyor. Hançerli’nin geçen dönem ücretleriyle ilgili sorunlar yaşayan ve sendikalaşma mücadelesi veren belediye çalışanlarına vaadi ise şöyle: “İşçilerin parası ödenmeden başka yerlere harcama yapmayacağız, örgütlenme özgürlüğü ise olmazsa olmazımız.” 

    Avcılar’ın öncelikli problemleriyle başlayalım. Sizce bunlar nelerdir ve siz nasıl çözümler üreteceksiniz?

    Avcılar’ın problemlerinin başında güvenli konut, otopark ve trafik geliyor. Birbirine yakın meseleler aslında bunlar. Biz yurttaşların malını mülkünü kaybetmediği, onları koruyan bir yerinde dönüşüm modeli geliştirdik. Bu modelle Avcılar’ı hızlı bir şekilde güvenli konutlara kavuşturacağız, otopark ve trafik sorunu olmayan bir ilçeye dönüştüreceğiz. 

    Bir de tabii üç mahallemizin imar sorunu var. 30 yılık, 40 yıllık mahalleler bunlar ve buralarda halen imar sorununun yaşanması mülkiyet hakkının ihlali aslında. Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı. Halkın ihtiyaçlarına uygun, mahallenin ihtiyaçlarına ve gerçekliğine uygun imar planları yapılmalı. 

    Hemen her yerel seçimde adayların başat vaatlerinden biri ‘şeffaflık’ oluyor ama hayata geçirildiği neredeyse hiç görülmedi. Siz de şeffaflık vadediyorsunuz, bunu nasıl sağlayacaksınız?

    Burada üç enstrüman var. Birincisi gelir ve gider tablosunu günlük yayımlayacağız internet sitemizden. İkinci olarak meclis toplantılarını yayımlayacağız. Son olarak da belediyemizin ihalelerini düzenleyen ve gizli olmayan encümen toplantılarını da canlı yayımlayacağız. Dolayısıyla Avcılar halkı belediyedeki mali durumu, alım-satımları, ihaleleri görecek, izleyecek ve denetleme şansına sahip olacak. 

    İŞÇİLERİN SORUNLARI ÖNCELİKLİ MESELEMİZ 

    Fotoğraf: CHP

    Avcılar’da geçen dönem CHP’den belediye başkanı seçilen Handan Toprak, şu anda DSP’nin adayı. Toprak, belediye işçilerine hem ücretlerin ödenmesi hem de sendikal örgütlenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşattı. Siz işçilere bu konuda nasıl bir teminat veriyorsunuz?   
    İşçiler çalışma ve yol arkadaşlarımız. Avcılar’ı güzelleştirme, daha mutlu ve huzurlu yapma iddiasındayız ve bu iddiamızı çalışma arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu ve huzuru olmadan Avcılar’ın mutluluğu ve huzuru olmaz. Dolayısıyla onların yaşadığı sorunların çözümü bizim öncelikli meselemiz ve ivedilikle çözeceğiz. İşçilerin parası ödenmeden başka yerlere harcama yapmayacağız. Gerekirse kendi makam aracımıza mazot almayacağız ama işçilerin parasını ödeyeceğiz. Sendikalaşma konusuna gelecek olursak; örgütlenme özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla örgütlenme özgürlüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunmayız, bulunamayız. 

    Avcılar’da yaşayan kadınlar ve gençlere yönelik projeleriniz var mı, neler yapacaksınız?   

    Verdiğimiz sözlerin temelinde şu var; ayrımcılık yapmayacağız, eşitliği sağlamak yönünde çalışacağız. Elbette bunun somut karşılığının da olması lazım. Avcılar’da bir kadın kooperatifi kuracağız. Kadınlar ürettikleri ürünleri bu kooperatif aracılığıyla satabilecek. Avcılar’ın işlek yerlerinde bu ürünlerin satılacağı mekanlar ayıracağız, kadınları sadece Avcılar’a değil, diğer ilçelere, hatta illere ve mümkünse yurt dışına da satış yapabilmeleri yönünde destekleyeceğiz. 

    Yine Avcılar Belediyesinde çalışanların yüzde 50’sinin kadın olması için çaba sarf edeceğimiz sözünü verdik. Kadınlar vakitlerinin neredeyse tamamını evde geçiriyor. Sosyalleşebilecekleri alan ve olanaklar yok. Biz her mahalleye kadınların istedikleri gibi kullandığı, içerisinde nasıl etkinliklerin yapılacağına kendilerinin karar verdiği kadın yaşamevleri inşa edeceğiz. 

    Gençlerimizin yaşadığı en yakıcı sorunun işsizlik olduğunu biliyoruz. Resmi rakamlar 4 gençten 1’i işsiz diyor; gerçekte ise 4 gençten 2’si işsiz. Çalışan iki gençten biri de kendi mesleğini yapamıyor. Mesela bilgisayar mühendisi market, ganyan bayii işletiyor. Mimar arkadaşım pazarda kazak satıyor. Biz Avcılar’da gençlerin istihdamı ve mesleklerini icra edebilecekleri, işletmelerini kurabilecekleri ‘girişimcilik merkezleri’ açacağız. Yine gençlerin yaptığı bağımsız çalışmalar var, onlara mekanlar açarak üretilen iş ve hizmetlerin uluslararası alanda da pazarlanmasına olanak sağlayacağız. Buralara da bağımsız çalışanlar merkezi diyoruz. 

    Yine Avcılar’da her yıl bir haftayı gençlik festivaline ayıracağız. Avcılar bir üniversite kenti, 50 bini aşkın öğrenci var; 24 saat açık kütüphaneler yapacağız. Avcılar’da üniversiteden başlayan ve denize ulaşan bir kültür sanat vadisi inşa edeceğiz. 

    ENGELLİLERE SUNACAĞIMIZ HİZMETLER TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK 

    Fotoğraf: CHP

    Siz aynı zamanda Türkiye Sakatlar Derneği genel başkan yardımcısısınız. Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşların sizden beklentileri var doğal olarak, bu konuda neler yapacaksınız? 

    Engellilerin her alanda sorun yaşadığını ve eşit fırsatlara sahip olamadığını yakından bilen biriyim. Bu konuyla ilgili uzun yıllardır davalar açan, yasa değişiklik teklifleri hazırlayan, bunlarla uğraşan bir arkadaşınızım. Dolayısıyla Avcılar’da engellilere sunacağımız hizmetler model olacak Türkiye’ye. Kenti ‘evrensel tasarım’ ilkelerine göre inşa edeceğiz; engelli- engelsiz herkes, hatta sokak hayvanları da kentte rahat edecek, mutlu olacak. Yine engellilerin ve yaşlıların gün içerisinde keyifli zaman geçirebileceği bakım ve yaşamevi inşa edeceğiz. 

    CHP’NİN DEĞİL AVCILAR İTTİFAKININ ADAYIYIM

    Seçime çok az bir zaman kaldı, çalışmalarınız nasıl gidiyor, nasıl tepkiler alıyorsunuz? 

    Halktan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Oy almadığımız parti yok. Yola çıkarken söylediğimiz Avcılar ittifakını kuracağız iddiamızın önemli ölçüde gerçekleştiğini düşünüyorum. Sadece CHP’nin değil Avcılar ittifakının adayı olarak seçimlere giriyoruz. Bu ittifak içerisinde İYİ Parti var; Halkevlerinin de içinde bulunduğu Avcılar Yerel Halk İnisiyatifi var. Bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri ile sendikaların desteğini alıyoruz. Ayrıca Emek Partisinin burada bağımsız bir meclis üyesi adayı var ama belediye başkanlığı için bizi destekliyor. Çoğunlukçu, katılımcı demokrasiyi savunuyoruz. Seçildikten sonra da hiçbir ayrım gözetmeden bütün bir Avcılar’a hizmet sözü veriyoruz. 

    TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

    1975, Tokat doğumluyum. Evliyim, Neşe ve Asya adında iki kızım var. 1999’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2011’de de Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksel lisans derecesini aldım. Avukatlığın yanı sıra 1994 yılında üye olduğum Sakatlar Derneğinin 13 yıldır genel başkan yardımcılığın ve Türkiye Sakatlar Derneği Konfederasyonu genel sekreterlik görevini yürütüyorum. Türkiye Ortopedik Engeller Federesyonunda yöneticilik yaptım iki dönem. Siyasete sivil toplumdan geçtim. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmaya başladım ama sivil toplum çalışmalarım sona ermedi. Çünkü sivil toplumun 5. kuvvet olduğunu düşünenlerdenim. CHP Parti Meclisi üyesiyim. 

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