Belediye işçileri, ücretleri ödemeyen yönetimi istifaya çağırdı

CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aylardır ücretleri ödenmeyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube üyesi işçilerin eylemleri sürüyor. 4 gündür eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimini ve belediye meclis üyelerini istifaya çağırdı.

Son 2 yıldır işçilerin ücretlerini düzensiz ödeyen Avcılar Belediyesi, fen işleri işçilerine 3 aydır, park ve bahçeler işçilerine 4 aydır, özel güvenlik personeline 7 aydır, sosyal destek birimi işçilerine 8 aydır, sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilere ise 3 aydır ücretlerini ödemiyor. Kadrolu işçilerin ise sosyal hakları 2 yıldır ödenmiyor. Öte yandan emekliye ayrılan işçilerin ise tazminatları ödenmiyor. Ücretlerinin ödenmesi talebiyle Avcılar Cami yanına toplanan işçiler, “Açlık ve sefalet Avcılar işçisinin kaderi olamaz” pankartı arkasında belediye önüne yürüdü. “İşçiyiz haklıyız, kazanacağız”, “İşçiler burada meclis nerede?”, “Maaşlar yatmazsa her gün buradayız” sloganları eşliğinde yürüyen işçiler, belediye meclis üyelerini ve belediye yönetimini istifaya çağırdı.

“Bizi arayarak ‘Evime ekmek götüremiyorum’ diyen arkadaşlarıma da sesleniyorum” diyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Savaş Doğan, tüm işçileri eyleme destek vermeye çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:23

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