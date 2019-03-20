Bölge'de Newroz açlık grevleriyle karşılanıyor

Diyarbakır, Van, Batman, Urfa, Şırnak, İzmir başta olmak üzere birçok kente kutlanacak Newroz’un hazırlıkları tamamlandı. Diyarbakır’da “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” şiarıyla saat 10.00’da başlayacak Newroz programında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşma yapacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van'daki Newroz programına katılacak.

"TECRİDİ KIRMANIN BASAMAĞI OLSUN"

14 Mart ile 14 Kasım 2016 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası yıkılan Şırnak merkezde, 3 yılın ardından ilk Newroz kutlaması yapılacak. Kutlamaların adresi ise, Şehr-i Nuh Otel’in yanında bulunan Newroz alanı olarak belirlendi. Newroz Tertip Komitesinde yer alan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Newroz’un, aynı zamanda Öcalan üzerindeki tecridi kırmanın basamağı olması gerektiğine vurgu yaptı.

HDP Cizre İlçe Örgütü de açıklama yaptı. Cizre’de bugün 13.00’te yapılacak Newroz’a HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve HDP Belediye Eş Başkan Adayları Berivan Kutlu ile Mehmet Zırığ konuşmacı olarak katılacak.

BATMAN GÜVEN’E SES VERECEK

Batman’da Newroz kutlaması, otogar yanında bulunan Newroz Alanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak kutlamada, HDP Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Necdet İpekyüz ve Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Batman Belediyesi Eş Başkan Adayları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir’in konuşma yapması bekleniyor.

HDP İl Eş Başkan Vekili İkram İrgi de, Newroz’un bu yıl esas gündeminde cezaevlerindeki açlık grevi olduğunu dile getirdi.

SEZAİ TEMELLİ VAN’DA

Van’da Newroz Kale Kültür Parkı’nda kutlanacak. Saat 09.00’da başlayacak programda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç ve HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı ve milletvekilleri konuşmacı olarak katılacak. Sanatçılar Devrim Demir, Kadir Çat, Yunus Agiri’de sahne alması bekleniyor.

URFA’DA YER DEĞİŞTİ

Urfa’da Tertip komitesinden yapılan açıklamaya göre, Newroz “Em ê Teqez bi ser bikevin (Mutlaka kazanacağız)” şiarıyla saat 10.00’da 11 Nisan Stadyumu (GAP Arena) önündeki boş alanda kutlanacak.

Antep’te Mehmet Akif Ersoy Lisesi karşısında saat 11:00’de başlayacak Newroz programında HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in konuşma yapması bekleniyor.

İZMİR’DE NEWROZ’A ÇAĞRI

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gündoğdu Meydanı’nda saat 16:00’da gerçekleşecek Newroz Mitingi’ne ilişkin açıklama yaptı. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube’de yapılan toplantıda basın metnini okuyan SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, barışın da iş kadar ekmek kadar insanlığın ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Dehak’a karşı Demirci Kawa’nın yaktığı ateşi tüm renklerimizle, kimliklerimizle barış için, kardeşlik için Gündoğdu Meydanı’nda yakalım” dedi.

İzmir Emek ve Demorkasi Güçleri'nden Newroz'a çağrı

EMEP: Newroz; barış ve kardeşlik çağrısıdır