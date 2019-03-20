İzmir Emek ve Demorkasi Güçleri'nden Newroz'a çağrı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yaptıkları basın toplantısı ile yarın (21 Mart) Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek Newroz Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube'de yapılan toplantıda basın metnini okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu ve SES İzmir Şube Eşbaşkanı Hülya Ulaşoğlu, Ortadoğu'da emperyal savaşlarda halkların yok edilmeye devam ettiğini belirterek "Doğayı ve insanlık değerlerini yok eden savaş bulutları tüm dünyaya yayıldı. Topraklar kana bulandı. Yok etmek, asimile etmek insanlığın değerleri olamaz" dedi.

Barışın da iş kadar ekmek kadar insanlığın ihtiyacı olduğunı dile getiren Ulaşoğlu şunları söyledi "Gelin bu akan kanı durduralım, ülkemizde ve tüm Dünya'da. Zalim Dehak'a karşı Demirci Kava'nın taktığı ateşi tüm renklerimiz, kimliklerimizle barış için, kardeşlik için Gündoğdu Meydan'ında yakalım. Newroz kutlu olsun. Newroz Piroz Be".

Miting 16.00'da Gündoğdu Meydanı'nda başlayacak, mitinge tek giriş Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak kapılardan yapılacak. (İzmir/EVRENSEL)