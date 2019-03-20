EMEP: Newroz; barış ve kardeşlik çağrısıdır

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan Newroz ile ilgili açıklama yayımladı. Gürkan, “Newroz sadece bir kutlama değil halkların baskıya, şiddete karşı özgürlük sloganlarını yükselttiği bir gündür” dedi.

"BEKA SÖYLEMİ KÜRTLERLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Newroz’un bu yıl da, Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım savaşının fon oluşturduğu bir siyasal zeminde karşılandığına vurgu yapan Gürkan şunları söyledi: “Bu savaş milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesine, çok sayıda insanın kaybına, ailelerin parçalanmasına ve derin bir yoksulluğa yol açmıştır ve açmaya devam ediyor. Türkiye’de tek adam rejimi ülkeyi emperyalistler arasındaki gerilim ve çatışmaların içine sürükleme politikasını sürdürüyor. Siyasi iktidar içeride, tam da bir seçim dönemindeyken, milliyetçi şoven kışkırtmalar eşliğinde derinleştirmeye çalıştığı Kürt düşmanlığından sandık sonucu devşirmeye çalışıyor.

‘Tek adam rejimi’ baskı, gerilim ve toplumsal kamplaşmayı ülkeyi yönetmenin bir aracı haline getirmiş bulunmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi her geçen gün etkilerini daha fazla zam, işsizlik ve yoksulluk olarak hissettiğimiz ekonomik kriz derinleşerek devam etmektedir. Tek adam iktidarı ve ‘Cumhur İttifakı’ ülke yerel seçimlere doğru giderken bu ekonomik ve siyasi yıkımın sorumluluğundan kurtulmak için ‘beka’ söylemine sarılmakta ve beka sorununu da Kürtlerle ilişkilendirmeye çalışmaktadır. İçeride Kürt sorununda baskı ve şiddet politikalarında ısrar eden iktidar, Suriye Kürtlerini de bir tehdit olarak görüyor ve Fırat’ın doğusuna müdahale peşinde koşuyor. Dün kendini “anti-emperyalist” ilan eden Erdoğan iktidarı, bu müdahale politikası nedeniyle ABD ve Rusya arasında sıkışmış ve ülkeyi emperyalistlere daha bağımlı hale getirmiştir.”

"NEWROZ BİRLİK VE MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLDİĞİ BİR GÜN OLACAKTIR"

Emperyalist savaş ve müdahale politikalarına ve ayrımcı siyasete karşı Newroz’un yine birlik, mücadele ve dayanışmanın güçlendirildiği bir gün olacağını ifade eden Gürkan “Bu vesilesiyle bir kez daha Suriye ve Ortadoğu’da bulunan bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye ve bölgenin geleceğini burada yaşayan halkların belirlemesi gerektiğinin altını çiziyor bölge halklarının Newroz’unu kutluyoruz. Hiçbir fetihçi, fırsatçı hayalin yıkamayacağı, barış içinde bir Ortadoğu için; hangi dine, dile, milliyete sahip olursa olsun herkesin eşitlik içinde yaşayacağı bir ülke için; din ve bayrak istismarcılığına ‘dur’ demek, baskı ve toplumu kutuplaştırıcı politikalara karşı demokrasiyi, barış içinde kardeşçe yaşamı savunmak için, mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın Newroz, Newroz Piroz Be!” dedi. (HABER MERKEZİ)

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