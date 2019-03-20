Newroz ve seçim öncesi HDP'ye operasyon: Gözaltılar var

Neredeyse her Newroz öncesi HDP üye ya da yöneticilerine yönelik yapılan polis operasyonlarına yenisi eklendi. Aralarında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural'ın da olduğu 12 HDP yöneticisi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Balıkesir Belediyesi Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven’in de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde HDP yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. 12 HDP yönetici gözaltına alındı. Soruşturmaya gizlilik getirildiği için içeriği hakkında bilgi alınamadı. Ancak AA operasyonun “terör örgütü propagandası” iddiasından yapıldığı haberlerştirdi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'ye götürüldü. Avukatlar görüş yasağı nedeniyle HDP yöneticileri ile görüşemedi.

Soruşturma kapsamında HDP Adana İl ve Seyhan ilçe binasında polis tarafından arama yapıldı.

"ZÜLKÜF GEZEN FOTOĞRAFLARINA EL KONMUŞTU"

Polis, dün Şakirpaşa mahallesi HDP seçim irtibat bürosunu Zülküf Gezen’in fotoğrafının olduğu “Zülküf Gezen ölümsüzdür” dövizleri nedeniyle aramış, döviz ve fotoğraflara el koymuştu.

Gözaltına alınanların bazılarının isimler şöyle: HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural, HDP Seyhan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Beyaz ve HDP Adana İl Yöneticisi Zeki Eren ile isimleri öğrenilemeyen 9 HDP'li. Adana'da geçtiğimiz yıl da 16 Mart tarihinde yapılan ev baskınlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kişi "Eylem hazırlığında oldukları" iddiasıyla gözaltına alınmış, bazıları sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. (Adana/EVRENSEL)

BALIKESİR’DE BELEDİYE EŞ BAŞKAN ADAYI YURDANUR GÜVEN’E GÖZALTI

Balıkesir’de Bandırma, Ayvalık ve Edremit’te yapılan operasyonlarda aralarında Balıkesir Belediyesi Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven’in de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bugün Adliyeye çıkarılmaları bekleniyor. (Balıkesir/EVRENSEL)