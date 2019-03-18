Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavaş seçime girebilse dahi bunun bedelini öder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiası hakkında konuştu. Erdoğan, "Yargının Yavaş'la ilgili kararı kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrilimizi de ödetme durumuna düşürür" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yeniden gündeme gelen Ayasofya'nın ibadete açılması çağrılarına da değinen Erdoğan, "Ayasofya açılsın diyorlar. Bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir." dedi. Konuşmasında HDP'ye "dinsiz, imansız, ateist takım" diyen Erdoğan, CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında da konuştu. Erdoğan, "Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrilimizi de ödetme durumuna düşürür" dedi.

"BU DANGALAK BÖYLE BİR MANİFESTO YAZAMAZ"

Yeni Zelanda’daki saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ayasofya’ya minareyi yakıştıramadığını ifade eden Erdoğan, “Senin dedelerin bu işi ne kadar kudretle yapabildiyseler, sen onların seviyesine bile çıkamazsın. Terbiyesiz, önce haddini bileceksin. Sen daha bu milleti tanımamışsın. Geldi bu adam burada 3 gün tur attı. Çevreyi dolaştı” diye konuştu.

Saldırganın hazırladığı bildiriyi hatırlatan Erdoğan, “Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında bir kurul var. Bunu bulmuşlar, hazırlayıp eline vermişler. Çünkü Batı medyasının neden sesi çıkmıyor?” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın ibadet açılması taleplerini değerlendiren Erdoğan, “Ayasofya açılsın diyorlar. Be kardeşim. Bir şey söylerken duygusallıkla, bu alçağın, bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım” dedi.

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"YAVAŞ’LA İLGİLİ KARAR KENARA KONULACAK BİR ŞEY DEĞİL"

“(CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiası) Bu belgelerin ortaya çıkması, yargının Sayın Yavaş’la ilgili vermiş olduğu karar kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra bunlar milletin önüne gelecek, milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrilimize de ödetme durumuna düşürür.

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"HDP DENEN DİNSİZ YAPI, CAMİ KURŞUNLADI"

HDP'yi hedef gösteren sözler sarf eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da 2 aday yarışıyor. Birisi Yavaş, bir diğeri Mehmet Özhaseki. Mehmet Özhaseki 5 dönem Kayseri’yi yönetti. Bakanlığı döneminde Mehmet Bey’in üzerine önemli bir yük de yıktık. Güneydoğu’nun her tarafını çukurlarla delik değik etmişti. Mağduriyet olmadan evleri teslim edeceğiz. Kurşunlu Camii’ni bunlar kurşuna tuttular. Kim? HDP denen dinsiz, imansız, ateist olan takım. Bunların böyle bir yapısı var. Cami vesaire bir şey dinlemediler. Bütün okulları yakanlar bunlar değil mi? Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır. Ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşimin buna dikkat etmesi lazım. Yani illa bu da Kürt’tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa eğer yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete, bu millete zarar veriyorsa, öldürüyorsa bunlarla yol yürümemesi lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Milletvekili versin vermesin, biz batıda hangi hizmeti veriyorsak doğuda da vereceğiz. Er ya da geç bu işi çözeceğiz.”

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"SORGULAYAN GENÇLİK AMA..."

“Gençlere baktığınızda ne görüyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Şöyle bakıyorum, cıvıl cıvıl beni hesaba çekecek bir gençlik görüyorum. Öyle olduğu zaman mutlu oluyorum. Sorgulayan bir gençlik ama edebi adabı içerisinde.”

"İRAN’LA ORTAK OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İran'dan yalanlama açıklamasına gelmesine rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık” açıklamasını değerlendiren Erdoğan şu sözleri söyledi:

“Bizim uzun zamandır İran’la sınırda ortak operasyon konuştuk. Hamdolsun bu gece o yapıldı. Daha önce de yapıldı ama bu daha detaylı, daha kapsamlı oldu. Ve bunu devam ettirecekler. Bizim buradaki kararlılığımız orada birçok şeyi farklı bir şekilde etkileyecektir. İş burada kalmayacak, bunun tabi devamı var. İran tarafı da bizim arkadaşlarımız da kararlılıklarını sürdürüyorlar. Ortak operasyonlar devam edecek.”

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLURSA BU BİR DEVRİMDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Çok ama çok zor bir soru. Ben rahatım biliyor musun? Niye rahatım. Başakşehir'i ben kurdum. Başakşehir'i ben kurdum, bir taraftan Rize de kurtardı işi, o da yükseldi. Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var, o proje takımı da mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. İkisi de bunların başarılı gidiyor. Esenler Erok da ikinci sırada, o da çıkabilir. Dolayısıyla Başakşehir bu sene eğer hakikaten şampiyon olursa, bir Bursaspor gibi o da bir şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. Yani illa on binlerin veya milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş... Tabii iyi bir yönetim kadrosu, teknik direktörüyle, Abdullah Hoca ile. Gerçekten maliyeti düşük bir takım. Öbür taraftan bakıyorsunuz milyonlarca dolarla takımlar kuruluyor netice yok ama çok daha cüzi rakamlarla kuruluyor. Şu anda maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor, tesisler noktasında iyi bir konumdalar, temenni ederiz ki Fenerbahçe son anlarda filan bir şeyler yapmaya yelteniyor tabii Allah yaşatmasın." (HABER MERKEZİ)