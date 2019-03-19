19 Mart 2019 00:11

İran'dan yalanlama: Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonuna katılmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'la sabah saatlerinde PKK'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. İran, bu açıklamayı yalanladı.

İran'dan yalanlama: Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonuna katılmadık

İran bayrağı | Fotoğraf: Pixabay

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun PKK’ye karşı İran ile ortak operasyon başlatıldığı yönündeki açıklamasına Tahran’dan yalanlama geldi. İran, böyle bir operasyona katılmadıklarını açıkladı.

    Reuters'ın haberine göre, yarı resmi Fars haber ajansına konuşan bir kaynak, "Türkiye ordusunun bu sabah operasyon başlattığını ancak İran güçlerinin katılmadığını" söyledi.

    Soylu, “Bu sabah 08.00 itibarıyla İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız” demişti. (DIŞ HABERLER)

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