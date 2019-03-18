Soylu'dan kendisine tepki gösteren vatandaşa hakaret: Densiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa “Hadi oradan densiz. Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" diyerek hakaret etti.

T24’ün aktardığına göre; Üsküdar'da konuşan Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun ifadelerine dinleyicilerden tepki yükseldi. Bir katılımcının Saadet Partisi’yle ilgili sözlerini eleştirmesine karşılık veren Soylu, şu ifadeleri kullandı: “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız. Maden katlanamayacaksınız neden PKK’yla ortaklık yapıyorsunuz? Bugün Adıyaman’da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık. Erbakan Hoca niye Milli Görüş’ten başka bir şey söylemedi. Milli dedi, milli. Millilikten ayrıldınız ve bu ülkeyi sattınız, hala satmaya devam ediyorsunuz. Bir milletvekilliğine sattınız.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren yurttaşa "Densiz" dedi. Yurttaş, Soylu'nun konuşmasının ardından gözaltına alındı. pic.twitter.com/hMALsH6K8H — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 18 Mart 2019

Süleyman Soylu’nun ifadelerine itiraz eden Saadet Partilinin gözaltına alındığı ifade edildi

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal ise Soylu’nun zafer işaretini, “PKK işareti” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Ünsal, Twitter hesabından şunları paylaştı:

Zaferin İngilizcesi Victory. Tüm dünyada zafer işareti olarak V kullanılır. İçişleri bakanı @suleymansoylu bu işareti PKK’nın zannedecek kadar dünyadan bihaber. Hamas lideri Haniye de mi, size övgüler düzen bu gazeteci de mi PKKlı. Erdoğan bir PKKlının mı elini havaya kaldırıyor pic.twitter.com/J1tfFb0sqz — Ahmet Faruk Ünsal (@afunsal02) 17 Mart 2019

(HABER MERKEZİ)