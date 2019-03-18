Cumhur İttifakı yasağa rağmen okullarda seçim çalışması yürütüyor

Kamu alanlarında propoganda yapılması yasak olmasına rağmen Cumhur İttifakı yasağı tanımıyor. Ayvalık’ta Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri asıldığı ortaya çıktı. AKP ve MHP'nin adayları okullarda okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelip seçim propagandası yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Balıkesir Ayvalık’ta Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda Cumhur İttifakı’nın MHP Balıkesir Belediyesi başkan adayı Nazmi Başaran’ın aday tanıtımı yapıldı. Okul saatinde lise binasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dev posteri asıldığı, öğrencilerin tepkisi üzerine lise binasından posterin indirilerek pansiyon binasına taşındığı öğrenildi.

OKULLARDA SEÇİM PROPAGANDASI YAPILIYOR

Ayvalık'ın yanı sıra pek çok il ve ilçede adaylar okullarda öğretmen ve öğrencilere seçim propagandası yaptı. Antalya Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu’nda da AKP’li aday Gökçen Özdoğan Enç’in seçim posterlerinin asılmasına izin verildi. Adıyaman Kahta ilçesi belediye başkan adayı Engin Akel’in seçim bölgesindeki okullarda sınıflara kadar girerek propaganda yaptığı ortaya çıktı. AKP Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü de ilçede bulunan okullara gitti, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı

AKP Sarıyer Belediyesi başkan adayı Salih Bayraktar da Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu’na giderek seçim çalışması yaptı. AKP Siirt Belediyesi başkan adayı Ali İlbaş da Belediye Meclis Üyesi adayları ile seçim çalışmalarını okullara taşıyan bir diğer aday oldu.

MEB SESSİZ KALIYOR

Okullarda AKP-MHP adaylarının seçim çalışması yürütmesine Milli Eğitim Bakanlığı ise sessiz kalıyor. Yönetmelikte yasak olmasına karşın MEB okul yönetimleri hakkında soruşturma başlatmıyor. Habere göre tek işlem yapılan yer Afyonkarahisar oldu. AKP’li olduğu belirtilen muhtar adayının aile birliği başkanı olduğu okulda pankart açıp sosyal medyada paylaşmasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idaresi hakkında soruşturma açtığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Eğitim Sen: Okullarda seçim propagandası yapılması yasaktır