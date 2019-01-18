Eğitim Sen: Okullarda seçim propagandası yapılması yasaktır

Eğitim Sen Zonguldak Şubesi Yürütme Kurulu, AKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'ın okullarda seçim ziyaretleri yapmasına tepki gösterdi.

YSK’nın okullarda siyasi toplantı ve propaganda yapılmasını yasaklamasına rağmen AKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'ın sınıflara kadar girdiğini belirten Eğitim Sen açıklamasında şöyle denildi: “AKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'ın 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde seçim gezileri kapsamında Zonguldak merkezdeki okulları hatta sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiğine dair haber ve fotoğraflar basına yansımıştır."

"YASAK OLMASINA RAĞMEN PROPAGANDA YAPILIYOR"

Yapılan açıklamada, "YSK’nın geçmişte seçim dönemlerine ilişkin olarak aldığı kararlarda olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasaklarına ilişkin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararında da 'Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.' denilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ancak özellikle okullarda siyasi toplantı ve propaganda yapılması yasak olmasına rağmen, iktidar partisi adaylarının seçim dönemlerinde okullara yaptıkları ziyaretleri resmen ‘seçim çalışması’ işlevi görmektedir. Birer eğitim yuvası olması gereken okulların içinde ya da bahçesinde, hiçbir şekilde seçim çalışması yapılamaz. Başından sonuna adaletsiz ve hukukun en temel kurallarının yok sayıldığı yerel seçim koşullarında okullarda iktidar partisi adayına Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüğü hangi gerekçeyle izin vermiştir. Bu faaliyetin adı açıkça çocukların siyasal olarak istismar edilmesidir ve bu duruma derhal son verilmelidir.” (HABER MERKEZİ)