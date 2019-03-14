Devlet Hastanesine dev Binali Yıldırım afişi asıldı

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın dev afişleriyle donatıldı. Hastanedeki dev Binali Yıldırım afişleri sosyal medyada gündem olduktan sonra kaldırıldı.

CHP’li Barış Yarkadaş fotoğrafı "Bu fotoğrafı az önce bir arkadaşım çekti. İstanbul’daki bir devlet hastanesi AKP adayının afişleriyle donatılmış. ‘Ayıptır’ desen utanmazlar, ‘Etik değil’ desen duymazlar. ‘Burası kamunun ve herkesin, bunu yapamazsınız’ desen umursamazlar! AKP bir seçim uğruna her şeyi çürütüyor!” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Bu fotoğrafı az önce bir arkadaşım çekti. İstanbul'daki bir devlet hastanesi AKP adayının afişleriyle donatılmış. 'Ayıptır' desen utanmazlar, 'Etik değil' desen duymazlar. 'Burası kamunun ve herkesin, bunu yapamazsınız' desen umursamazlar! AKP bir seçim uğruna her şeyi çürütüyor! pic.twitter.com/Ty2vYvTc9b — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 14 Mart 2019

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruma tepki göstererek, “Sultangazi ilçe seçim kurulu ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın” dedi.

Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın. pic.twitter.com/9pEeujqsFp — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 14 Mart 2019

​Yarkadaş, daha sonra yaptığı paylaşımla afişlerin kaldırıldığını duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Sabah saatlerinde duyurduğum REZALETE az önce son verildi. Gösterdiğimiz tepki sonucu, hastane yönetimi Yıldırım'ın afişlerini sökmek zorunda kaldı. AKP'nin kanun tanımaz tavrını her platformda teşhir edecek ve kanunsuzluğa boyun eğmeyeceğiz. pic.twitter.com/OZdrIEbT4j — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 14 Mart 2019